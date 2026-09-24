Σε υψηλούς τόνους συνεχίζει την κριτική της προς την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), εστιάζοντας στο φλέγον ζήτημα των τιμών στα καύσιμα. Η λεωφόρος Αμαλίας στηλιτεύει τις διαρκείς αναβολές του Μεγάρου Μαξίμου, υπενθυμίζοντας πως οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την περασμένη Δευτέρα, μετατέθηκαν για την Τετάρτη, κατόπιν για την Παρασκευή, για να αναβληθούν εκ νέου.

Όπως σχολιάζει δηκτικά η ΕΛ.Α.Σ.: «Τελικά σήμερα μάθαμε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. “Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχουμε ξαναδεί”… Το επιτελικό κράτος στα καλύτερά του».

Το κόμμα προβάλλει δύο πιθανές εξηγήσεις για τις κυβερνητικές παλινωδίες: «Πρώτον, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είχε μηδενική προετοιμασία για το πιο κρίσιμο θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Δεύτερον, μάλλον δεν έχουν λάβει ακόμη τις “απαραίτητες εγκρίσεις” στα αιτήματά τους. Σε κάθε περίπτωση, αντί να ασχολούνται διαρκώς με το πώς θα επιτίθενται στην ΕΛ.Α.Σ. και στον Αλέξη Τσίπρα, ας κάνουν τουλάχιστον τα στοιχειώδη που αφορούν τη δουλειά μιας κυβέρνησης. Και ας δώσουν επιτέλους λύση στον κόσμο που αγωνιά για το πώς θα βγάλει τον χειμώνα».

Σε εκλογική ετοιμότητα και αναδιάρθρωση

Την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται, η ΕΛ.Α.Σ. ανεβάζει τους δικούς της οργανωτικούς ρυθμούς. Σε κομματική συνεδρίαση υπό τον γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη, αποφασίστηκε η έναρξη εξορμήσεων σε όλη την επικράτεια από τα μέσα Οκτωβρίου. Στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προγραμματίζει 9 έως 10 μεγάλες περιοδείες στην περιφέρεια μέχρι την περίοδο των εορτών, με στόχο την αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες και την ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή εκατοντάδων στελεχών και μελών των Συντονιστικών Επιτροπών από τις 59 εκλογικές περιφέρειες. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιαννάκη, η νέα δομή σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως ζωντανός πυρήνας μέσα στην κοινωνία (χώρους εργασίας, σχολεία, νοσοκομεία, γειτονιές) και όχι για να μείνει στα χαρτιά.

Η νέα αρχιτεκτονική του κόμματος, η οποία φιλοδοξεί να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Νέα Γενιά και να δικτυώσει τα μέλη σε κάθε δημοτική ενότητα, μεταφράζεται στους εξής αριθμούς: 600 μέλη στελεχώνουν τις 59 Συντονιστικές Επιτροπές. 500 νέοι Τομεακοί Υπεύθυνοι αναλαμβάνουν τους 24 θεματικούς τομείς και τη Νεολαία (ορίζονται τον επόμενο μήνα). 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ρίχνονται ενεργά στις τοπικές δράσεις.

Ο γραμματέας του κόμματος διεμήνυσε πως η ΕΛ.Α.Σ. είναι έτοιμη για προσφυγή στις κάλπες «ανά πάσα στιγμή», χτίζοντας «ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πολίτες από κάτω προς τα πάνω». Δίνοντας το έναυσμα της αντεπίθεσης, κατέληξε: «Δεν στήνουμε μια ομάδα για τα χαρτιά. Στήνουμε μια δυναμική, μάχιμη ομάδα για να φέρουμε την αλλαγή και να κερδίσουμε τις εκλογές. Από αύριο, σηκώνουμε τα μανίκια. Η δουλειά ξεκίνησε!».