Στη διεξαγωγή Προγραμματικού Συνεδρίου στα τέλη Ιανουαρίου ή τις αρχές Φεβρουαρίου του 2027 προχωρά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνάντηση, όπου συμμετείχαν επίσης οι τομεάρχες και τα στελέχη του Οργανωτικού Γραφείου, προηγήθηκαν η τοποθέτηση του προέδρου της ΕΛΑΣ, η εισήγηση του γραμματέα Μίλτου Χατζηγιαννάκη, καθώς και παρεμβάσεις από τα παριστάμενα μέλη.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες και το πρόγραμμα δράσεων

Βάσει των αποφάσεων που ελήφθησαν, το αμέσως επόμενο διάστημα δρομολογούνται οι εξής πρωτοβουλίες:

– 21 Νοεμβρίου 2026: Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, που αποτελεί το ανώτατο διαβουλευτικό όργανο της Συμπαράταξης.

– Εντός Νοεμβρίου: Θεματική εκδήλωση εστιασμένη στα ζητήματα της Δικαιοσύνης και στην αντιμετώπιση της ανόδου της ακροδεξιάς.

– Εντός Δεκεμβρίου: Εκδήλωση για τις εξελίξεις στην οικονομία και την ανάλυση του προϋπολογισμού.

– Τέλη Ιανουαρίου – Αρχές Φεβρουαρίου 2027: Διεξαγωγή του Προγραμματικού Συνεδρίου του κόμματος.

Συνεχείς περιοδείες Τσίπρα στην περιφέρεια

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά εβδομαδιαίες εξορμήσεις στην ελληνική περιφέρεια, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την περίοδο των Χριστουγέννων. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Κρήτη, επόμενος σταθμός του προέδρου της ΕΛΑΣ είναι η Θεσσαλία, στις 19 και 20 Οκτωβρίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα μέλη και οι τοπικές οργανώσεις της ΕΛΑΣ έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα εκδηλώσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ανά την επικράτεια.

«Η αλλαγή έρχεται από την κοινωνία»

Όπως υπογραμμίζεται στην επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, «η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω, αλλά από την ίδια την κοινωνία». Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνεται κάλεσμα σε όσους πολίτες επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στις διεργασίες, να εγγραφούν στην ψηφιακή πλατφόρμα myelas.gr.