Στον Άρειο Πάγο έφτασε ο Αλέξης Τσίπρας, το μεσημέρι της Πέμπτης (28/06), με σκοπό να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης».

Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευσαν , η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου και οι αναπληρωτές Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσε η Δικαστής Μαρία Λεπενιώτη, η οποία ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής και έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κόσμος που στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του πολιτικό ξεκίνημα είναι πολύς,

Σημειώνεται πως η πλατφόρμα για τη συλλογή υπογραφών του κόμματος ΕΛ.Α.Σ « έπεσε» λόγω της μεγάλης συμμετοχής των πολιτών.