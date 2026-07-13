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Τα 400+1 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό της Συμβούλιο έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος: «Στο Εθνικό Συμβούλιο συμμετέχουν φοιτητές και νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Υγείας, της Παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες και στους χώρους ευθύνης τους.

Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης: μια πολιτική δύναμη που δεν περιμένει την κοινωνία να ακολουθήσει, αλλά ανοίγει τις πόρτες της για να ακούσει, να συνδιαμορφώσει και να δράσει μαζί με τους πολίτες. Η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου σηματοδοτεί την επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. για ένα νέο μοντέλο πολιτικής συμμετοχής. Μια πολιτική συμπαράταξη ανοιχτή στην κοινωνία, που δημιουργεί χώρο για πολίτες με γνώση, εμπειρία, κοινωνική αναφορά, διάθεση προσφοράς και συμμετοχής. Για ανθρώπους που θέλουν να είναι μέρος της αλλαγής και όχι απλοί παρατηρητές των εξελίξεων.

Τα 400+1 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου είναι άνθρωποι από την κοινωνία που καλούνται να εργαστούν με την κοινωνία, για την κοινωνία. Να συμβάλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων και των μεγάλων αλλαγών που χρειάζεται η Ελλάδα».

Οι 400+1 του Εθνικού Συμβουλίου είναι:

Τσίπρας Αλέξης, Πρόεδρος

Aγγελή Παναγιώτα Ιατρός, Διευθύντρια ΕΣΥ Φιλιατών, Περιφερειακή Σύμβουλος Θεσπρωτίας

Aρβανίτης Γιώργος, Κινηματογραφιστής και μοντέρ, Δ/ντής Φωτογραφίας, μόνιμος συνεργάτης του Θ. Αγγελόπουλου.

Αγγελάκη Νεκταρία – Ελευθερία, Δικηγόρος, Εργατολόγος-Δημοσιολόγος. Αναπλ. Τομεάρχης Εργασίας ΕΛ.Α.Σ.

Αγγελιδάκη Ανδριανή, Δημοσιογράφος / Παρουσιάστρια

Αγριμάκης Νικόλαος, Δημόσιος Υπάλληλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου

Αθανασιάδης Χάρης, Καθηγητής Παν/μίου Ιστορικός Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό “Δημόσια Ιστορία” του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός

Αιβαλής Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επικεφαλής Δημ. Παράταξης Δήμου Πατρών,

Ακριτίδης Σταύρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας ΤΥΠΩΤΗΣ

Ακριτίδης Δημήτρης, Συνταξιούχος ΟΤΑ, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ

Αλεξάκος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Αναλυτής

Αλεξίου Σωτήρης, Μηχανολόγος / Μηχανικός

Αλεξίου Γιάννης, Εκπαιδευτικός Μαθηματικός, Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010-2014 και 2018 – 2022).

Αμπατζάς Κώστας, Δικηγόρος

Ανδρειομενου (Συκουτρή) Ντίνα, Συνταξιούχος, Λουκουμοποιός, Ερευνήτρια ΕΑΠ

Ανδρικόπουλος ‘Αρης, Επίτιμος Αρχηγός ΕΛ.Α.Σ.

Ανέστης Νικόλαος, Δικηγόρος

Αντωνίου Πένυ, Πολιτικός Μηχανικός, με εξειδίκευση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τον στρατηγικό σχεδιασμό πόλεων, την κλιματική ουδετερότητα και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, ενώ είναι πιστοποιημένη σε θέματα ESG και Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (EU Climate Pact Ambassador). Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΕΛ.Α.Σ.

Αντωνοπούλου Μαριζέτα. Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ, Οικονομική Πολιτική με ειδίκευση στη “Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία”. Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής/Παιδί 7 Οικογένεια της ΕΛ.Α.Σ.

Αποστολίδου Κλεονίκη, Οικονομολόγος, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας ΕΣΠΑ, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής

Αποστόλου Στυλιανός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Δημ .Σύμβουλος Δήμου Ζωγράφου

Αργυρόπουλος Κυριάκος, Δημοσιογράφος

Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. Kαλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο

Αρτέμης Μιχάλης, Δικηγόρος / Δημοσιολόγος

Αρχοντής Βασίλης, Οικονομολόγος, Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Αυγερινός Εμμανουήλ, Καθηγητής Παν/μίου, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανυφαντή Ματούλα, Συνταξιούχος Πρ. Αγροτικού Συνεταιρισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ”

Βάθης Ιωάννης, Ιερέας

Βαϊόπουλος Γιώργος, Κτηνοτρόφος, Πρ. Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτ. Θεσ/νίκης

Βαϊτσόπουλος Γιώργος, Φοιτητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βακόνδιος Εμμανουήλ, Δρ. Τμήματος Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης

Βαρδαρός Σταμάτης, Πολιτικός Επιστήμονας, Πρώην ΓΓ Υπουργείου Υγείας (2015-2019)

Βασιλειάδης Γεώργιος, Δημόσιος Υπάλληλος, Φυσικός

Βασιλειάδης Γιώργος, Δικηγόρος, πρ. Υφυπουργός Αθλητισμού (2016-2019), Δ/ντής Πολιτικού Γραφείου Α.Τσίπρα

Βασίλη Ισιδώρα, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος ΙΝΑΤ

Βατάλης Σωκράτης, Πολιτικός Μηχανικός, Εκλεγμένο Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Βαφέας Νίκος, Πανεπιστημιακός, Κοινωνιολόγος, Καθηγητής Ιστορικής και Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Βλαστός Γιώργος, Βιοφυσικός

Βογιατζογλου Ιορδάνης, Μηχανολόγος, Αντιδήμαρχος Πεύκης – Λυκόβρυσης

Βόγλης Πολυμέρης, Καθηγητής ΑΕΙ Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας/ Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΝΑΤ

Βοσκόπουλος Χρήστος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρώην Δήμαρχος Καισαριανής

Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης, Πεζογράφος και κριτικός λογοτεχνίας

Βρεττός Χρήστος, Μηχανικός σε ΑΠΕ, εργαζόμενος στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής δημοκρατίας με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής συνηγορίας.

Γαβριηλίδης Μάνος, Γεωπόνος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μέλος ΓΕΩΤΕΕ ΠΔΜ Δ.Ε.

Γαβρόγλου Κώστας, Ομότιμος Καθ. Ιστορίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ, πρ. Υπουργός Παιδείας (2016-2019), Συντονιστής Τομεαρχών ΕΛ.Α.Σ.

Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός

Γεννιδούνιας Κώστας, Ιδιωτ. Υπάλληλος, πρ. Πρόεδρος Μηχανοδηγών, μέλος ΔΣ ΓΣΕΕ

Γεωργακοπούλου Χαρούλα, Πολιτικός Μηχανικός

Γεωργακούλιας Νίκος, Ιατρός Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής ΓΝΑ Γεννηματάς

Γεωργαντάς Ηλίας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Παν/μιο Κρήτης, Πρόεδρος του Τμήματος, πρ. ΓΓ Γραμματέας Υπ. Παιδείας (2018-2019)

Γεωργιάδης Γρηγόρης, Επιχειρηματίας, Επιχειρήσεις Γεωργικών προϊόντων

Γεωργίου Γιάννης, Πτυχιούχος Χρηματοοικονομικών, Υπεύθυνος Εξαγωγών

Γεωργούντζος Δημήτρης, Δικηγόρος

Γιαλάφος Ηλίας, Ιατρός, Καρδιολόγος MD, PHD.

Γιαννακίδης Στάθης, Οικονομολόγος, Πρώην Υφυπουργός Οικονομίας (2018-2019) και πρ. Βουλευτής Ξάνθης , Υπεύθυνος παραρτήματος, ΑΜΘ Ινστιτούτο ΈΝΑ

Γιαννακοπούλου Δανάη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με εξειδίκευση στην Τραυματοθεραπεία.

Γιαννόπουλος Γιώργος, Ιατρός Ρευματολόγος ΕΣΥ, Πρ. ΓΓ Υπουργείου Υγείας

Γιωτάκη Φανή, Δικηγόρος. Αναπλ. Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

Γκαβανίδου Χρυσή, Δημόσιος Υπάλληλος

Γκανής Βαϊος, Αγρότης, Οινοπαραγωγός, Συνδικαλιστής

Γκαραντσίνη Τζιαν Αντρεα, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Εμπειρογνώμονας ΕΕ

Γκασούκα Δήμητρα, Συνταξιούχος, Κοινωνική Λειτουργός , άτομο με αναπηρία, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Χαλανδρίου

Γκασούκα Μαρία, Κοινωνική Λαογράφος, Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γκατζάρας Χρήστος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Οικονομολόγος

Γκούμας Πέτρος, Φοιτητής Οικονομικής & Περιφερειακή Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γκούνας Αθανάσιος, Οικονομολόγος, Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

Γράψας Γιάννης, Καθ. Φυσικής Αγωγής, Δρ. Φυσικής Αγωγής Προπονητής Μπάσκετ

Γρηγοριάδης Θέμης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μέλος ΔΣ ΕΚΑ

Δαμιανός Πέτρος, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Μαθηματικός, ΜΔΕ στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Διευθυντής επι σειρά ετών του Γυμνασίου και Λυκείου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ)

Δανέλλης Σπύρος, Αρχιτέκτονας, Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφέρειας Κρήτης

Δελληγιάννης Αλέξανδρος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Ποιότητας Υγείας Ασφάλειας ΕΛΠΕ

Δελληγιάννης Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος / Μηχανικός

Δημητριάδης Λεωνίδας, Ασφαλιστικός πράκτορας

Δημητριάδης Βασίλης, Δικηγόρος

Δημητρίου Δημήτριος, Καθηγητής ΔΕΠ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης. Αναπλ. Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών ΕΛΑΣ

Δημητρίου Γιάννης, Επαγγελματίας εστίασης

Δημητρίου Χρήστος, Εκπαιδευτικός

Δήμτσας Κωστής, Δημοσιογράφος, Δ/ντής Φιλανθρωπικού Οργανισμού “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, Δ/ντής κατάρτισης ΚΒΔΜ, πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης

Διαμαντοπούλου Τζένη, Πρώην Διοικήτρια Α’ ΥΠΕ (2015-2019), ΜΒΑ με εξειδίκευση Οικονομικά της Υγείας

Δόντσης Νίκος, Αντιδήμαρχος Πέλλας, Τραπεζικός Υπάλληλος

Δρακόπουλος Γιάννης, Ηθοποιός

Δραμουντάνης Βασίλης, Μουσικός Παραγωγός, Δ/ντης Παραγωγής, Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ & Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

Δρίτσας Σπύρος, Γιατρός Χειρουργός, Phd, Τομεάρχης Υγείας ΕΛ.Α.Σ.

Δριτσέλη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος, Πρώην Βουλευτής Τρικάλων (2015-2019)

Δρόσος Γιώργος, Ιατρός, πρ. Δ/ντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης

Δρόσος Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου

Ελευθεριάδης Αντώνης , Τραπεζικός Υπάλληλος, Διευθυντής Καταστήματος Εθνικής Τράπεζας, μέλος ΔΣ OΣΕΘ 2017-2019.

Εξάρχου Στέλλα, Δικηγόρος

Ευθυμίου Μαρία Χριστίνα, Δασκάλα

Ζαννιάς Αναστάσης, Πολιτικός Μηχανικός, πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής. Τομεάρχης Αθλητισμού ΕΛ.Α.Σ.

Ζαρουτιάδης Λάμπης, Σκηνοθέτης

Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής ΕΜΠ, Ζωγράφος

Ζάχαρης Βαγγέλης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

Ζογλοπίτης Φώτης, Τοπογράφος Μηχανικός, Ανάπτυξη και αδειοδότηση έργων ΑΠΕ

Ζωγιός Κωνσταντίνος, Ιδ. Υπάλληλος, Πολιτικός Επιστήμονας

Ηλιάδης Νικόλαος, Λογιστής, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας

Θεοδωράκης Γρηγόρης, Μαθηματικός, Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, πρώην ΓΓ Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (2016-2019), Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης ΕΛ.Α.Σ.

Θεοδωρακόπουλος Γιάννης, Χημικός Μηχανικός / Επιχειρηματίας

Θεολόγου Σταύρος, Νοσηλευτής, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Θεοχάρη Καίτη, Καθηγήτρια Αγγλικών, Στέλεχος Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Τμήματος ατόμων με σπάνιες ασθένειες, Εκπρόσωπος Ασθενών Σπανίων Παθήσεων

Ιωακειμίδης Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρώην Δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη, Επικεφαλής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΛ.Α.Σ.

Ιωαννίδης Γιώργος, Οικονομολόγος, Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), αντικείμενο :Ελληνική Οικονομία και Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών

Ιωάννου Πολύμνια, Συνταξιούχος Ιατρός

Καβαδίας Κώστας, Πρόεδρος Εργαζομένων ΣΕΦ, Τμήμα Μελέτης / Επίβλεψης

Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός

Καιδατζής Ακρίτας, Συνταγματολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, ΓΓ Κυβέρνησης (2018-2019)

Κακαρνιάς Χρήστος, Συνταξιούχος ΟΤΕ, Πρ. Πρόεδρος του Παλλημνιακού Ταμείου Λήμνος

Καλαθάκης Παναγιωτης, Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού

Καλλούλι Αντζελα, Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γερμανία και Πληροφορικής στην Ελλάδα

Καλογήρου Μιχάλης, Δικηγόρος- Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης (2018-2019), Πρόεδρος ΙΝΑΤ

Καλογιάννης Απόστολος, Οδοντίατρος, Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων, Αναπλ. Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΛΑΣ

Καλούδης Ιωάννης, Σμηναγός της Πολιτικής Αεροπορίας Ε.Α., Μηχανικός Αεροσκαφών

Καμμά Μαρία, Δήμαρχος Τήλου, Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής

Καμπουράκης Γιάννης, Ακαδημαϊκός, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Ροτερνταμ, με ειδίκευση στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη σχέση Δικαίου και Πολιτικής Οικονομίας

Κανάκη Ελένη, Εκδότρια, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη

Κανούλας Ευαγγελος, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του ‘Αμστερνταμ και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Επιστήμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, Μέλος επιστημονικού Συμβουλίου ΙΝΑΤ

Καραβάνα Ιωάννα, Δικηγόρος, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

Καραγιάννη Μαριάννα, Ιατρός, Βιοπαθολόγος, Δρ. Ιατρικής Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Επιμελήτρια Α, ΓΝΑ Ευαγγελισμός

Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Καθηγήτρια

Καραγκούνης Σταύρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Στέλεχος Επιχειρήσεων

Καραμούτσος Χρήστος, Τραπεζικός Υπάλληλος Εθν. Τράπεζας, Γενικό Συμβούλιο ΟΤΟΕ

Καραμπίνης Ανδρέας, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, πρ. Πρόεδρος Εθν. Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Καρασαββογλου Τάσος, Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ, πρ. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας

Καρπέτας Κώστας, Δικηγόρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αχαΐας

Καρπουχτσής Κώστας, Οικονομολόγος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

Καρτερός Θανάσης, Δημοσιογράφος

Καρυπίδης Θεόδωρος, Δημοσιογράφος, Πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κασσιανός Παναγιώτης , Εκπαιδευτικός με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Αναπλ.Τομεάρχης Παιδείας ΕΛ.Α.Σ.

Κατσάνης Πολύβιος, Γραμ. Υγειονομικών Α’ Βαθμιας Υγείας Δυτ. Ελλάδας

Κατσαρδή Βανέσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παν/μιο Θεσσαλίας, Αναπλ. Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΕΛ.Α.Σ.

Κατσουλίδη Μαρία, Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής

Κατσωνόπουλος Θοδωρής , Καθηγητής Δευτεροβάθμιας, αιρετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καψάλης Νικόλαος, Μελισσοπαραγωγός, Οικοτουρισμός

Κεκάτος Διονύσης, Αρχιτέκτονας / Μηχανικός, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης

Κετογλίδου Δέσποινα, Τοπογράφος / Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος, Υπάλληλος ΥΠΑ, Πρόεδρος Πανελ. Συλλόγου Αερολιμενικών ΥΠΑ

Κίντζιος Σπυρίδων, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ Αναπλ. Τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

Κίρκος Παναγιώτης , Δικηγόρος

Κλαμπατσέα Ειρήνη, Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Χωρικός Σχεδιασμός Δομημένο Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη ΕΜΠ

Κλουβάκης Μιχάλης, Γραμματέας φοιτητικού συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κοζάκη Χαρά, Δικηγόρος

Κόκκαλης Πέτρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, πρ. Ευρωβουλευτής

Κοκκινοπούλου Φαίη, Ηθοποιός

Κολοστούμπης Δημητριος, Ιατρός, Ψυχίατρος

Κοντογεώργη Ευγενία Μαρία, Φοιτήτρια Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κορδής Νεκτάριος, Καθηγητής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης , Μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ

Κορνήλιος Νίκος, Σκηνοθέτης – Σεναριογράφος

Κοσμάς Χριστόφορος, Αγρότης, Μέλος ΔΣ ΟΑΣΝΑ

Κοτζαπηγικογλου Μαρία, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών και Μαθηματικών Queens College, City University of New York (CUNY), Ελληνίδα της διασποράς δεύτερης γενιάς Νέας Υόρκης, Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Δήμου Πεντέλης

Κοτσακά Δώρα, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην πολιτική συμπεριφορά και τα πολιτικά κόμματα, διδακτορική υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Κοτσακάς Κωστής, Φοιτητής Οικονομικής Επιστήμης στο ΟΠΑ

Κουντούρη Φανή, Αναπλ. Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης Παντείου. Αναπλ. Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί και Οικογένεια ΕΛ.Α.Σ.

Κουρουμιχάκης Βασίλης, Δημοσιογράφος

Κουσούλας Βαγγέλης, Αγρότης

Κούστας Τάσος, Φοιτητής Θεατρολογίας στη Πάτρα

Κούτα Αννα , ‘Ανεργη – νοικοκυρά με έντονη κοινωνική δραστηριότητα

Κουτεντάκης Φραγκίσκος, Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Παν/μιο Κρήτης, Τομεάρχης Οικονομικών ΕΛΑΣ

Κουτουλιανού Ευαγγελία, Δασκάλα

Κουτσιανάς Νίκος, Επιχειρηματίας, Ιδρυτής Apivita & Symbeeosis

Κουτσιώρας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός, πρ. Εθνικός Προπονητής ΣΕΓΑΣ, Καθηγητής

Κουφονικολάκου Θεώνη, Δικηγόρος, πρ. Συνήγορος του Παιδιού, Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛΑΣ

Κρανιδιώτης Παναγιώτης, Επιχειρηματίας, Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΕΜΠ, Ομάδα Opengov 2009-2013

Κρεμμύδας Αρης, Υπάλληλος ΕΚΔΔΑ, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μοσχάτου-Ταύρου

Κρέτσης Κώστας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αντιπρόεδρος Παν. Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη

Κρικρής Γιώργος, Ψυχολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής Ιστορίας Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης Παν/μιο Πατρών

Κυριαζή Σταυρούλα (Βαλίνα), Καθηγήτρια της ελληνικής γλώσσας ως ξένης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Πανεπιστημίου Σορβόνης ΙV, Παρίσι, προγράμματα ενηλίκων./ Πρ. Μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ

Κωνσταντινίδης Γιώργος, Επιχειρηματίας, Τομεάρχης Τουρισμού ΕΛΑΣ

Κωνσταντίνου Ιωάννα, Δημ. Σύμβουλος Αγ. Δημητρίου

Λαγουβάρδος Κώστας, Μετεωρολόγος, Δ/ντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος ΕΛ.Α.Σ.

Λαγουδακης Γιάννης, Συνταξιούχος, Πρώην Δήμαρχος Περάματος

Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Λαιδιμάϊ Ελτον, Λογιστής, Απόφοιτος Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Λάκκα Λαοκρατία, Συνταξιούχος Βιολόγος, Δρ. Μοριακής Βιολογίας, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς

Λαλιώτου Ιωάννα, Πανεπιστημιακός, Μέλος ΔΕΠ, Μέλος, ΣΔ, Ιστορικός, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τομεάρχης Παιδείας ΕΛΑΣ

Λάλλη Ζωρζέτα, Νομικός, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τομείς όπως η κοινωνική και εργασιακή πολιτική της ΕΕ, ελεύθερη κυκλοφορία νομικών και φυσικών προσώπων, υπεύθυνη για το γραφείο της Αθήνας της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα. Αναπλ. Τομεάρχης Εξωτερικών (Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) ΕΛ.Α.Σ.

Λεμπετλής Νικόλαος, Επιχειρηματίας Εστίασης Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου

Λεονταράκης Ιωάννης, Μελισσοκόμος, Περιφ. Σύμβουλος Κρήτης,

Λεπενιώτη Μαρία, Πρώην Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Πρόεδρος Έδρας στη Δίκη της Χρυσής Αυγής, Τομεάρχης Δικαιοσύνης/Θεσμοί/Δικαιώματα της ΕΛ.Α.Σ.

Λιακος Αντώνης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ -Ιστορικός

Λιάκος Δημήτρης, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Διοίκησης Τραπεζικού Ομίλου, πρ. Υφυπουργός παρά τω ΠΘ 2016-2019

Λιονάκης Μιχάλης, Πολιτικός Μηχανικός

Λιοσάτου Εβίνα, Πολιτικός Μηχανικός και Πτυχιούχος Ευρ. Πολιτισμού με εμπειρία σε θέματα αποκατάσταση επιπτώσεων σε φυσικές καταστροφές και πολιτικής προστασίας.

Λιότζης Βαγγέλης, Καθηγητής, Διδάσκων ΕΚΠΑ

Λιούρης Χάρης, Αγρότης, Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου

Λογιάδης Μίλτος, Μαέστρος, Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Λουκόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Λουπάκη Ιωάννα, Νηπιαγωγός

Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Γεωπόνος Περιβαλλοντολόγος/ Msc Περιβ. Μηχανικής

Λυρίτσης Δημήτρης, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΔΣΑ, Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ.

Μαγκλάρας ‘Αρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μαγκλάρας Βασίλης, Οικονομολόγος, Στέλεχος Επιχειρήσεων. Τομεάρχης Βιομηχανικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

Μακράκης Γιώργος, Εκπαιδευτικός, Αν. Γραμματέας ΓΣ ΑΔΕΔΥ, Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ηρακλείου

Μακράκης Γιώργος, Πρόεδρος Εργαζομένων ΔΥΠΑ, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ

Μακρής Λεωνίδας, Επικ. Καθ. Πολιτικής Επιστήμης ΔΠΘ

Mακοπούλου Αννα Μαρία, Κλινική Ψυχολόγος

Μαλούτας Θωμάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Μαλτέζος Μενέλαος, Οικονομολόγος

Μανιός Νίκος, Γιατρός /Συνταξιούχος, Μέλος ΔΣ ΣΦΕΑ

Μανουσίδου Χριστίνα, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Μανουσογιωργάκη Στέλλα, Εκπαιδευτικός Β’ Βάθμιας, Αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ, Μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ

Μανώλη Αγνή, Σχολική Καθαρίστρια, Μέλος Διοίκησης Εργατικού Κέντρου Βέροιας, Γενική Γραμματέας Παν. Ομοσπονδίας Καθαριότητας

Μανωλιουδάκη Ευγενία, Εικαστικός- Επιχειρηματίας

Μαραντζίδης Νίκος, Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών και Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μάρδα Κυβέλη, Ιατρός

Μαρδή Αφέντρα, Ιδιωτική Υπάλληλος παραϊατρικών επαγγελμάτων

Μαρτίνος Αντώνης, Ελ. Επαγγελματίας, Φυσικοθεραπευτής

Ματιάκης Ζήσης, Στέλεχος Πληροφορικής

Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός, Τομεάρχης Πολιτισμού ΕΛ.Α.Σ.

Μαυρωνά ‘Αννα Μαρία, Φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών στο ΔΠΘ

Μιχαλάκης Νίκος, Ιατρός Καρδιολόγος

Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης

Μίχας Βησσαρίων, Οδοντίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ

Μόσχος Θωμάς, Αγρότης / Κτηνοτρόφος, Τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής ΕΛΑΣ

Μοτζάκης Δημήτρης, Φοιτητής ΑΣΟΕ

Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης

Μουσταΐρας Ηλίας Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής

Μούστος Μάνος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, πρώην μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Ένωσης Γονέων-Κηδεμόνων Αττικής

Μουτζούρογλου Νίκη, Νομικός, Ιδ. Υπάλληλος, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής

Μπακαγιάννη Ρούλα, Επιχειρηματίας, Επιχείρηση Τουρισμού

Μπακαδήμα Φωτεινή, Ιδιωτ. Υπάλληλος, Πολιτική Επιστήμονας, Ιστορικός, Αναπλ. Τομεάρχης Τουρισμού ΕΛ.Α.Σ.

Μπακόλας Βαγγέλης, Παιδίατρος

Μπαλατσούκας Γιώργος, Δικηγόρος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

Μπαλταγιάννης Στέφανος, Παθολόγος Δ/ντής Παθολογικής ΕΣΥ Καστοριάς

Μπαλτάς Θοδωρής, Δάσκαλος, μέλος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) Κεντρική Μακεδονίας

Μπάμιας Αριστοτέλης, Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Ελλήνων Ογκολόγων

Μπάρκουλα Χαιδω, ΕΔΙΠ Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, ΔΣ ΠΑΣΕΔΙΠ

Μπγιάλας Χρήστος, Λογιστής, Οικονομολόγος

Μπεζάτι Φελιξ, Χημικός Μηχανικός

Μπελαβίλας Νίκος, Καθηγητής Πολεοδομίας και Ιστορίας της πόλης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μπέρδου Κατερίνα, Δικηγόρος, Αναπλ. Τομεάρχης ‘Αμυνας ΕΛ.Α.Σ.

Μπερτζελέτος Δημήτρης, Διατροφολόγος / Διαιτολόγος

Μπετενιώτης Αργύρης, Δικηγόρος, Αναπληρωτής Τομεάρχης

Μπουζούκης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός

Μπουλμέτης Κώστας, Οικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Ανατολικής Αττικής

Μπουλμπασάκος Γιώργος, Ιατρός, Πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού, Αναπλ. Τομεάρχης Υγείας ΕΛ.Α.Σ.

Μπουλουσάκης Δημήτρης Δημοσιογράφος

Μπουρνάρης Θωμάς, Πανεπιστημιακός Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας.

Μπούσιος Ανδρέας, Δημοσιογράφος, Δ/της Γραφείου Τύπου Α.Τσίπρα

Μυλωνίδης Θύμιος, Δάσκαλος, Πρόεδρος Δασκάλων- Νηπιαγωγών Βόνιτσας, Μέλος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ

Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/ Σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών

Ναούμ Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Νεοελληνικών και Συγκριτολογικών Σπουδών, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νεμουτιάνος Απόστολος, Αγρότης

Νεφελούδης Ανδρέας, Συνταξιούχος, Πρ. Γεν. Γραμματέας Υπ. Εργασίας (2015-2019)

Νικολακόπουλος Γιώργος, Εργαζόμενος σε super market, Φοιτητής Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ

Νίτσας Γιώργος, Μεσίτης Τουριστικά, Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Πρέβεζας

Νούσκαλης Γιώργος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νταουσάνη Βασιλική, Δημοτική Υπάλληλος Πρόεδρος Νομ. Τμήματος ΑΔΕΔΥ Νομού Αιτ/νίας

Νταφόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας με δραστηριότητα στους τομείς των FMCG, του brand development, της φιλοξενίας και της κυβερνοασφάλειας. Αναπλ. Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

Ντούρβα Παρασκευή, Συμβολαιογράφος

Νυφούδης Νίκος, Ελ. Επαγγελματίας/ Οικονομολόγος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

Οπρογλίδης Θανάσης, Φοιτητής ΕΑΠ

Οτζάκογλου Θόδωρος, Συνταξιούχους Εκπαιδευτικός, πρ. Δ/ντης Πρότυπου Λυκείου Αναβρύτων

Όχονος Νώντας, Επιχειρηματίας

Παγκάλου Φωτεινή, Οικονομολόγος. Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

Παλαιου Αλεξάνδρα, Βιβλιοθηκονόμος, Γενική Γραμματέας Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΜΠ

Παναγιωτουνάκος Βαγγγέλης, Δικηγόρος

Πάνος Χρήστος, Αρχιτέκτονας

Πανοτοπούλου – Φλαμπουράρη Εύη, Μοριακή Ιολόγος

Πάντζιου Γραμματή, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μηχανικών Πληροφορικής ΠΑΔΑ. Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

Παντιώρα Φωτεινή, Επικοινωνιολόγος, Στέλεχος ιδιωτικού τομέα, Δ/νση Marketing Επικοινωνίας

Παντούλα Θάλεια, Κοινωνική Επιχειρηματίας Pr. Manager

Παπαγεωργίου Φώτιος, Συν/χος Αστυνομικός, Πρ. Υποδιοικητής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας

Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου

Παπαγεωργίου Παυσανίας, Δικηγόρος, Αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

Παπαγιαννάκος Δημήτρης, Φυσικός, πρ. Γ.Γ. Συντονισμού (2015-2019)

Παπαδημόπουλος Δημήτρης, Οδοντίατρος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολίδας

Παπαδοπούλου ‘Αννα, Δικηγόρος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

Παπαευθυμίου Σταυρούλα, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής

Παπάζογλου Αντώνης, Νοσηλευτής

Παπαηλιού Σωτήρης, Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας

Παπαθεοδώρου Εφη, Ηθοποιός

Παπακώστα Ανθή, Ιδ. Υπάλληλος, Διευθύντρια Προπονητικού Κέντρου Εθνικών Ομάδων

Παπαλεξίου Αφεντούλα, Μηχανικός/ Δημόσιος Υπάλληλος/Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόεδρος, του ΣΥ.ΜΗ.Δ.ΥΠ.Α.Σ Κεντρικής Μακεδονίας.

Παπαμακαρίου Κυριακή, Νομικός, Υπάλληλος ΑΑΔΕ

Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης, Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας

Παπασίμος Γεώργιος, Δικηγόρος

Παπαστεριόπουλος Αλέξανδρος, Δικηγόρος

Παππάς Γιώργος, Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής, Πρ. Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικών ΕΛ.Α.Σ.

Παππάς Δημήτρης, Υπάλληλος της Επιστημονικής Υπηρεσίας και τέως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης της Βουλής, Ταμίας του ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Βουλής

Παραλής Γιώργος, Τραπεζικός Υπάλληλος Υποδιευθυντής

Πατερελης Δημήτρης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Γρ. Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλ. Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πάτρας Αθανάσιος, Δημοσιογράφος , παρουσιαστής

Πεκας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός

Πεππέ Γιάννα, Νομικός, πρ. Γενική Γραμματέας Πρωθυπουργού (2015-2019), Δ/ντρια Νομικού Γραφείου Α.Τσίπρα

Πετρακάκης Μανώλης, Δικηγόρος

Πετράκης Ιωάννης, Αρχιτέκτονας/ Ηθοποιός

Πετράκος Γιώργος, Οικονομολόγος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Πολιτικής, Αναπλ. Τομεάρχης Ανάπτυξης / Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ΕΛ.Α.Σ.

Πετρόπουλος Γιώργος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ

Πετρόπουλος Τάσος, Νομικός, πρ. Υφ. Εργασίας

Πλειώνης Μανώλης, Καθηγητής ΑΠΘ, πρ. Πρόεδρος Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ΕΛ.Α.Σ.

Πολίτης Γιώργος, Δάσκαλος

Πολιτόπουλος Δημήτρης, Συνταξιούχος, πρ. Πρόεδρος Οικολόγων Πράσινων και Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

Πούλιος Ευάγγελος, Επιχειρηματίας, Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Nιcolae Titulescu (Craiova, Ρουμανία), κάτοχος διδακτορικού τίτλου του ίδιου Πανεπιστημίου. Αναπλ. Τομεάρχης Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας της ΕΛ.Α.Σ.

Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός/Συγγραφέας

Πρινιωτάκης Παναγιώτης, Δικηγόρος

Πώρος Σπύρος , Φωτογράφος

Ράλλης Νίκος, Δικηγόρος, Πρώην Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας

Ραντίτσας Γεώργιος, Υπάλληλος ΕΥΔΑΠ, Μέλος Εκτ. Επιτροπής Ομοσπονδίας Εργαζ. ΕΥΔΑΠ, Πρ. Σωματείο Εργαζομένων Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ, Αντιπρ. ΕΚΑ στη ΓΣΕΕ

Ράπτη Νίκη, Αντιδήμαρχος Αμφιλοχίας

Ράπτης Σταμάτης, Ναύαρχος ε.α. Επίτιμος Αρχηγός Λιμενικού Σώματος

Ρέντζου Εύα, Εκπαιδευτικός Εικαστικός, Αναπλ. Τομεάρχης Πολιτισμού ΕΛ.Α.Σ.

Ρέππα Ολυμπία, Νηπιαγωγός, Μουσικοπαιδαγωγός

Ρόκκος Χρήστος, Ιατρός

Ρούπας Γιάννης, Δάσκαλος, Μέλος ΔΣ Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ)

Ρούσσος Αρης, Σεφ, επιχειρηματίας εστίασης

Σακελλαροπούλου Βιργινία, Πρ. Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Σακισλόγλου ‘Ακης, Δημοσιογράφος

Σαλπέας Γιάννης, Επιχειρηματίας εστίασης, Οικονομολόγος. Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

Σαουλίδης Αντώνης, Δικηγόρος. Αναπλ. Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη ΕΛ.Α.Σ.

Σαπουντζής Γιάννης, Φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Σαπουντζης Νίκος, Φαρμακοποιός

Σαράντης Νίκος, Γραφίστας, Εκπαιδευτικός, πρ. Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, ΠΕΔΑ

Σαρινάκης Κωνσταντίνος, Φοιτητής, εποχικός εργαζόμενος στον Τουρισμό

Σάρλης Γιώργος, Νομικός Πρ. ΓΓ Υπουργείου Δικαιοσύνης (2015-2019)

Σγορούδης Γεώργιος, Ελ. Επαγγελματίας- Φοροτεχνικός

Σεϊτάνης Νίκος, μέλος της Διοίκησης του Ε.Κ.Θεσ/νίκης, εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια

Σελάχας – Ευσταθίου Παναγιώτης, Επιχειρηματίας

Σελτσα Ελευθερία, Επιχείρηση εστίασης

Σιακαντάρης Γιώργος, Δρ. Κοινωνιολογίας, Συντονιστής Ομάδας Εργασίας ΙΝΑΤ

Σιάννου Φωτεινή, τ. Πρόεδρος Επιτροπής Γυναικών Συνομοσπ. Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

Σιδέρη – Ζουγανέλη Ισιδώρα, Τραγουδίστρια, Ηθοποιός

Σινάπη Μαρίσια, Πολιτικός Επιστήμονας

Σκαλτσής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Β’ θμιας Εκπαίδευσης

Σκανδάμης Μαρίνος, Δικηγόρος, Δρ. της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Πρ. Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2012-2014), καθώς και Ειδικός Γραμματέας στο ίδιο υπουργείο. Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη ΕΛ.Α.Σ.

Σκλάβαινας Ανδρεας, Ταμίας Συλλόγου Εργαζομένων Eurobank

Σκουλά Ζαφειρία, Ξεναγός

Σπανουδάκης Γιώργος, Δημόσιος Υπάλληλος, Πρώην Πρόεδρος Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Υπουργείου Οικογένειας. Αναπλ. Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης ΕΛ.Α.Σ.

Σπηλιωτάκη ‘Αννα, Συνταξιούχος ΙΚΑ

Σπυροπούλου Κωνσταντίνα, Οινοποιός, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)

Σταϊκος Χρήστος, Χημικός, Παραγωγός Ζύθου

Στασινόπουλος Απόστολος, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Δημ. Σύμβουλος Ηλιούπολης, πρ. Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης

Σταυρακάκη Ελένη, Δημόσιος Υπάλληλος, Μεταπτ. Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Παν/μιο Πελοποννήσου, πρ. Προιστ. Ιδιαίτερου Γραφείου Πρωθυπουργού (2015-2019).

Στεφόπουλος Γιώργος, Ορθοπεδικός Χειρουργός Δ/ντής Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου,

Στέφος Γιάννης, Δάσκαλος, Επικεφ. Μείζονος Αντιπολίτευσης, Περιφ. Συμβουλίου Ηπείρου, πρ. Βουλευτής Ιωαννίνων

Στούγιου Δέσποινα, Κτηνίατρος

Στυλιανού ‘Αρης, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας Α.Π.Θ , Πρόεδρος στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Συκάς Στέλιος, Νομικός

Ταμπακιάρης Κωνσταντίνος, Πρ. Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας

Τέγος Ευθύμιος, Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δημ. Σύμβουλος Βύρωνα

Τελεμές Νίκος, Οδοντίατρος

Τεμπονέρας Διονύσης, Δικηγόρος/ Εργατολόγος. Τομεάρχης Εργασίας ΕΛ.Α.Σ.

Τερζάκης Γιώργος, Δάσκαλος, πρ. Περιφερειακός Διευθυντής Κρήτης

Τερζής Νικόλαος, Φυσίατρος Δ/ντης ΚΑΑ Αναβίωση , Δρ. ΔΠΘ

Τζαβλάκη Καλλιόπη, Τεχνική Διευθύντρια στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), Πολιτικός Μηχανικός

Τζήμητρας Χάρης, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη. Τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ .

Τζιβάνης Παναγιώτης, Ανθοπώλης, Μέλος ΔΣ Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Τζιτζίκου Σοφία, Συνταξιούχος Φαρμακοποιός ,πρ. πρόεδρος Unicef Ελλάδας

Τζιώτης Δημήτρης, Επικοινωνιολόγος

Τζούφης Βασίλης, Δικηγόρος

Τόδρη ‘Αννα, Φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τόσκας Μίλτος, Φαρμακοποιός/ Καθηγητής Κριτικός Κινηματογράφου

Τουλής Γιάννης, Καθηγητής Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιός

Τούμπουρος Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός – Επιχειρηματίας

Τουρλιδης Γεώργιος, Επιχειρηματίας

Τρελόπουλος Τάσος

Τρίαντος, Νικος, Μηχανικός. Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών ΕΛΑΣ

Τριποτσέρης Γιώργος, Αρχιτέκτονας

Τρίχας Γιώργος, Οικονομολόγος, Στέλεχος Επιχειρήσεων

Τρούλης Γιώργος, Δάσκαλος, Μέλος ΔΣ ΔΟΕ, Αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου

Τσαγκλή Χριστίνα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ιδιωτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Robert Schuman του Στρασβούργου. Αναπλ. Τομεάρχης Δικαιοσύνης/Θεσμοί/ Δικαιώματα ΕΛ.Α.Σ.

Τσακιροπούλου Ελευθερία, Επιχειρηματίας Πολιτική Επιστήμονας

Τσακνάκης Πέτρος, Γεωπόνος, πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος

Τσακρής Αθανάσιος, Καθηγητής Μικροβιολογίας ΕΚΠΑ

Τσαουσίδης Βασίλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

Τσαπαρέλης Γρηγόρης, Δημ. Υπάλληλος- Εφοριακός Οικονομολόγος

Τσαρκνιάς Πέτρος, Οικονομολόγος, Αντιδήμαρχος Αριδαίας

Τσέκερης Δημήτρης, Μηχανολόγος / Μηχανικός του ΕΜΠ, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες από το Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU), Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΕΛ.Α.Σ.

Τσέκος Θεόδωρος, Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τσιαούση Ιωάννα, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, MD, MSc, MBA, PhD, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

Τσικλή Βασιλική, Δημ. Υπάλληλος Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης), πρ. Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην Τεχνική Κολύμβηση, Αναπλ. Τομεάρχης Αθλητισμού ΕΛ.Α.Σ.

Τσιόγκας Βλάσσης, Αγρότης, Πρόεδρος Α.Σ. Κλημεντίου, Γ.Γ Αγροτ. Συλλόγου Κιάτο

Τσιράς Στάθης, Δημόσιος Υπάλληλος Πολιτικός Επιστήμονας

Τσιριγώτη Ζαχαρούλα, Αντιστράτηγος ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας, Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

Τσουκαλάς Γιώργος, Εκπαιδευτικός, Περιφ. Σύμβουλος Αττικής, πρ. Δήμαρχος Ελευσίνας

Τσουκαρέλης Σωτήρης, Κοινωνικός Επιχειρηματίας, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος ΚοινΣεπ «Ψηλά Βουνά»

Τσούκας Ευάγγελος, Καθηγητής Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρος ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αιτ/νιας

Τσουρούτας Νίκος, Επιχειρηματίας Εστίασης/μεταποίησης

Τυροθρουλάκη Αργυρώ, Εκπαιδευτικός

Φερεντίνος Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρώην Αντιδήμαρχος Ιλίου

Φιλίππου Αθανάσιος, Ιδ. Υπάλληλος Φαρμακοποιός, Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών

Φιλίππου Πέτρος, Πρ. Δήμαρχος Σαρωνικού, πρ. Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής, πρ. Πρόεδρος ΤΕΔΚΝΑ

Φιλιππίδης Κωνσταντίνος, Δημόσιος Υπάλληλος, “Πρόεδρος Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Φλώρινας

Φλιτούρης Λάμπρος, Αναπληρωτής Καθ. Ευρωπαϊκής Ιστορίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φουφρή Δήμητρα, Εργαστηριακό Διδ. Προσωπικού ΕΚΠΑ, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ

Φωτονιάτα Ευγενία, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ. Πρ. Ειδική Γραμματέας Διαχ.Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (2015-2019). Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΕΛ.Α.Σ.

Χάιδος Γιάννης, Φαρμακοποιός, Ελεύθερος Επαγγελματίας , πρ. Περιφ. Σύμβουλος Θεσσαλίας

Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Οδοντίατρος

Χατζηανδρέου Κώστας, Συνταξιούχος Δημ. Σύμβουλος

Χατζηγιαννάκης Μίλτος, Δικηγόρος, Πρ. Δήμαρχος Σκύρου, πρ. Βουλευτής Ευβοίας (2019-2023) Γραμματέας ΕΛ.Α.Σ.

Χατζηιωάννου Αντιγόνη, Βιολόγος

Χατζητέγας Γιώργος, Ελ. Επαγγελματίας- Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου. Καθηγητής Φυσικής

Χατζοπούλου Αγγελίνα, Ιδ. Υπάλληλος, Πολιτική Επιστήμονας

Χειλακης Αιμίλιος, Ηθοποιός

Χούπη Αγγελική, Νοσηλεύτρια – Κοινωνική Επιστήμονας , Γραμματέας Εργαζομένων Δ. Κορινθίων

Χριστοδούλου Χρήστος, Απόστρατος Στρατιωτικός, Πρώην ΑΓΕΘΑ, Τομεάρχης ‘Αμυνας ΕΛΑΣ

Χριστοφοράτος Νικόλαος, Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Χρονάς Θάνος, Πολιτικός Επιστήμονας, Διεθνολόγος