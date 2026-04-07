Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Α. Μπάλτα, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η Ελλάδα υπερψήφισε το σχέδιο Απόφασης του Μπαχρέιν «επαναλαμβάνοντας την ισχυρή αλληλεγγύη της προς τις χώρες του Κόλπου» και «επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διαφύλαξης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ».

Ευχαρίστησε το Μπαχρέιν για τις «ακούραστες προσπάθειες» κατά την επεξεργασία του κειμένου, εκφράζοντας παράλληλα λύπη διότι «η υιοθέτησή του δεν κατέστη δυνατή σήμερα».

Όπως ανέφερε, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε διατάραξη της ομαλής λειτουργίας τους έχει «άμεσες και εκτεταμένες συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια». Τόνισε ότι «η ελευθερία ναυσιπλοΐας συνιστά δημόσιο αγαθό».

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει «επανειλημμένα καταδικάσει τις παράνομες και απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν κατά των χωρών της περιοχής του Κόλπου και αλλού», σημειώνοντας ότι «οποιεσδήποτε ενέργειες του Ιράν που θέτουν σε κίνδυνο την ανεμπόδιστη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα παραμένει «σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε ότι η ελληνική ψήφος υπέρ του σχεδίου είχε στόχο «να ενθαρρύνει τον συντονισμό αμυντικού χαρακτήρα προσπαθειών για τη διασφάλιση ασφαλούς και ανεμπόδιστης θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ» και «να συμβάλει στη σταθερότητα των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών».

«Όλα τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», επισημαίνοντας ότι η UNCLOS «δικαίως αναγνωρίζεται ως το σύνταγμα των θαλασσών και κωδικοποιεί εθιμικό διεθνές δίκαιο δεσμευτικό για όλα τα κράτη».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών παραμένει ύψιστης σημασίας», τόσο για τη γενικότερη σύγκρουση, όσο και για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καλώντας όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», να αποτρέψουν «περαιτέρω βία» και να εργαστούν επειγόντως για την επαναλειτουργία «αξιόπιστων διαύλων διαλόγου».

Ο στόχος, ανέφερε, πρέπει να παραμείνει «η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με προοπτική ειρηνικής διευθέτησης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».