Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για την επέκταση της οριοθέτησης της ΑΟΖ, έπειτα από σχετική συμφωνία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπλντελατί.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δρομολογείται στον απόηχο της έντονης αντίδρασης του Καΐρου απέναντι στην πρόσφατη κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει:

«Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο Υπουργοί απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Τουρκίας–Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS.

Συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS».

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. https://t.co/A4EHaWVGvh — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 22, 2026