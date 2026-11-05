Σε ουσιαστική εμβάθυνση των στρατιωτικών τους δεσμών προχώρησαν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια υψηλόβαθμης τριμερούς συνάντησης που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη (5/11). Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων των επικεφαλής Αμυντικής Πολιτικής βρέθηκε η κοινή ανάγνωση των γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εν λόγω συνεργασία πατά επάνω στις κατευθυντήριες γραμμές της Κοινής Διακήρυξης της Συνόδου Κορυφής της Ιερουσαλήμ (Δεκέμβριος 2025), παραμένοντας ταυτόχρονα ανοιχτή σε μελλοντική σύμπραξη και με άλλους διεθνείς δρώντες που ενστερνίζονται τις ίδιες αρχές.

Σύσταση ομάδας εργασίας για συμπαραγωγή και τεχνολογία

Οι τρεις πλευρές συμφώνησαν να μετατρέψουν τα κοινά στρατηγικά συμφέροντα σε χειροπιαστές πρωτοβουλίες, δίνοντας προτεραιότητα στη διασύνδεση των αμυντικών τους βιομηχανιών. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η δημιουργία μιας ειδικής τριμερούς ομάδας εργασίας, η οποία θα προωθήσει έργα συμπαραγωγής, τεχνολογικής καινοτομίας και ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, το πλάνο συνεργασίας επεκτείνεται σε τακτικές ανταλλαγές τεχνογνωσίας, καθώς και στον συντονισμό για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και κρίσεων πολιτικής προστασίας.

Θαλάσσιες οδοί, ενέργεια και απειλές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διασφάλιση των κρίσιμων ενεργειακών δικτύων και της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας, που θεωρούνται θεμελιώδη για την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ενεργειακή σταθερότητα. Ταυτόχρονα, τέθηκε το ζήτημα της αναχαίτισης ασύμμετρων απειλών, όπως η τρομοκρατία, η διάδοση εξελιγμένων οπλικών συστημάτων και οι γενικότερες αποσταθεροποιητικές παρεμβάσεις από κρατικούς ή μη κρατικούς παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή.

Ξεκάθαρο μήνυμα για το Δίκαιο της Θάλασσας και τη Λιβύη

Κατά τις συνομιλίες επαναβεβαιώθηκε η πλήρης στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ενώ απορρίφθηκαν κατηγορηματικά οποιεσδήποτε μονομερείς κινήσεις ισχύος και στρατιωτικού εκφοβισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Υπουργεία Άμυνας υπογράμμισαν ότι το Μνημόνιο Άγκυρας – Τρίπολης για τις θαλάσσιες ζώνες—το οποίο κυρώθηκε από το κοινοβούλιο της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026—παραβιάζει κατάφωρα το εθιμικό Δίκαιο της Θάλασσας και τα δικαιώματα τρίτων χωρών, παραμένοντας νομικά ανυπόστατο.

Κλείνοντας, οι αντιπροσωπείες επισήμαναν πως η σύμπραξή τους, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και στις κοινές δημοκρατικές αρχές, αποτελεί γέφυρα ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.