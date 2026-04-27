Συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, και τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών, Αλ Τάχερ Σάλεμ αλ Μπαούρ, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Τρίπολη.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σε συζητήσεις για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

«Αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούργιες συμφωνίες», ανέφερε και πρόσθεσε: «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, να συνεργαζόμαστε σε διεθνείς οργανισμούς με το βλέμμα στο μέλλον, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον, στο οποίο οι δύο χώρες θα έχουν αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες».

Όπως υπογράμμισε, «είναι σημαντικό δύο χώρες, οι οποίες είναι άμεσα και γνήσια γειτονικές, όπως είναι η Ελλάδα και η Λιβύη, σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή μας, να βρίσκονται σε μια αγαστή συνεργασία και να προωθούν τα ζητήματα που τις αφορούν. Όπως επίσης να προωθούν και τις σχέσεις ειρήνης και ευημερίας».

Ανέφερε ακόμη, πως κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν πολλά ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, τα οποία ανάγονται στο διμερές εμπόριο, στη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, στη συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς, στην πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία.

Βήματα προόδου στις διμερείς σχέσεις

Σημαντικές εξελίξεις που καταγράφηκαν περιλαμβάνουν:

Τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών τον Σεπτέμβριο του 2025.

Την έναρξη απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης/Βεγγάζης, ενισχύοντας τον τουρισμό και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Την ενδυνάμωση της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Τη στήριξη της Ελλάδας σε λιβυκές θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου, με στόχο την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης.

Οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει λύση στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS), όπως έχει πράξει και με άλλα γειτονικά κράτη. Ο επόμενος γύρος τεχνικών συνομιλιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα στην Τρίπολη.

Μεταναστευτικό ζήτημα

Αναφερόμενος στην παράτυπη μετανάστευση, ο Έλληνας ΥΠΕΞ σημείωσε ότι οι ροές από τη Δυτική Λιβύη προς την Ελλάδα παραμένουν σχεδόν μηδενικές. Τόνισε, ωστόσο, την ανάγκη αποτροπής δημιουργίας νέας μεταναστευτικής διαδρομής από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη.

Επιπλέον, επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας για ενίσχυση της συνεργασίας με τη Λιβύη στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής.

Συνεργασία σε διεθνές επίπεδο

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις θέσεις της Λιβύης προς όφελος του λαού της.

Πολιτική διαδικασία στη Λιβύη

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, η ελληνική πλευρά επανέλαβε τη σταθερή της θέση υπέρ της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, χωρίς αποκλεισμούς, ως βασική προϋπόθεση για την επίλυση της κρίσης. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη αποφυγής κάθε εξωτερικής παρέμβασης.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αποτελεί αξιόπιστο συνομιλητή της Λιβύης.

Ενίσχυση διμερούς συνεργασίας

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση των επαφών μέσω της επανασύστασης της μικτής επιτροπής, με στόχο την επικαιροποίηση υφιστάμενων συμφωνιών και τη σύναψη νέων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων και των επενδύσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, τα logistics και οι μεταφορές.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Τρίπολη το επόμενο διάστημα.

Τέλος, συμφωνήθηκε η προώθηση της θαλάσσιας σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, τόσο σε εμπορευματικό, όσο και σε επιβατικό επίπεδο.