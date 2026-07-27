Ολοκληρώθηκε στην Αθήνα ο τρίτος κατά σειρά γύρος των τεχνικών διαβουλεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης με αντικείμενο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Των συνομιλιών από ελληνικής πλευράς ηγήθηκε η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών των δύο πλευρών για τη διαμόρφωση ενός αμοιβαία αποδεκτού πλαισίου, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».