Σαφές μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, τόσο από τη Ρωμαϊκή Αγορά, όσο και από το Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα.

Κατά τη δημόσια συζήτηση στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, με τη συμμετοχή και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», ο Γάλλος πρόεδρος ερωτηθείς για το ποια στάση θα κρατούσε η χώρα του σε περίπτωση που η Ελλάδα απειλούνταν από την Τουρκία ήταν ξεκάθαρος:

«Αν η Τουρκία απειλούσε την Ελλάδα, θα ήμασταν εδώ. Θα ήμασταν παρόντες. Δείτε τι κάναμε το δύσκολο εκείνο καλοκαίρι, δείτε τη στάση μας και στην Κύπρο. Για μένα, αυτός είναι ο πραγματικός ορισμός της φιλίας. Αυτό ακριβώς εκφράζει και η ελληνογαλλική συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία δεν είναι σύνθετες έννοιες· είναι κάτι πολύ απλό: όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις την επόμενη ημέρα. Ξέρεις ήδη τι πρέπει να κάνεις. Εάν η κυριαρχία απειληθεί, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε εδώ» τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο ο πρόεδρος Μακρόν.

Τη στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο και απειλή επανέλαβε ο Εμανουέλ Μακρόν και κατά την ομιλία του πριν από το δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Από όλα όσα λοιπόν δεν είπα εδώ, από όσα είχα γράψει, θέλω απλά να υπενθυμίσω σε όλους όσοι είναι παρόντες εδώ στην Ελλάδα να γνωρίζετε κάτι, πως πέραν όσων θα ήθελα να πω και όλα όσα είπα, να μην ξεχνάτε ποτέ πως οι Γάλλοι σας αγαπούν, η Γαλλία σας αγαπά. Να μην αμφιβάλλετε ποτέ και όποτε εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος ξανά, να γνωρίζετε πως θα είμαστε εδώ για εσάς» είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Προς επίρρωση μάλιστα της δέσμευσής του κατέληξε λέγοντας: «Μην αμφισβητείτε ποτέ γιατί πραγματικά σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε με τόσο τεχνοκρατικούς όρους, η αλήθεια είναι πως η φιλία μας και η αγάπη που έχουμε για εσάς για άλλη μια φορά σφραγίζει το.

«Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία! Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία, Ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών»!

Περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη στρατηγική αμυντική συνεργασία που υπεγράφη το 2021.

«Έχουμε δημιουργήσει μία συνεργασία η οποία πραγματικά εδράζεται και στην άμυνα και την ασφάλεια. Αύριο μαζί θα ενισχύσουμε αυτήν τη συνεργασία, δίνοντάς της μια νέα πνοή και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όχι μόνο την άμυνα, αλλά και την οικονομία και την και τον πολιτισμό και την καινοτομία. Και πραγματικά θα ήθελα να πω εδώ, μπροστά στους πιο εξέχοντες αντιπροσώπους και εκπροσώπους του πολιτισμού, της οικονομίας, της βιομηχανίας. Θα συνεργαστούμε και θα εδραιώσουμε αυτή τη φιλία, διότι η μοίρα μας είναι συνδεδεμένη εδώ και αιώνες» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα δεν θα ήταν η Ευρώπη»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο αναφωνώντας επίσης: «Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία!» για να προσθέσει:

«Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετή εξορία στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος.

»Σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

»Η πρόσκλησή σας απόψε μας τιμά, κύριε Πρόεδρε, και εντάσσεται στη μακρά ιστορία επισκέψεων που έχουν σημαδέψει τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, όπως αυτή του στρατηγού Ντε Γκωλ το 1963, η εκείνη του Βαλερί Ζισκάρ ντ’Εσταίν το 1975, που υπήρξε ο πρώτος αρχηγός κράτους που έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Καραμανλή, μετά την επιστροφή της Δημοκρατίας στην Ελλάδα και διότι εξαρχής η Γαλλία αποτελεί τον κύριο υπερασπιστή της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας σας. Όλοι οι Γάλλοι πρόεδροι και πιστεύω όλοι οι Γάλλοι πολίτες ενστερνίζονται την ιδέα ότι η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα δεν θα ήταν η Ευρώπη».

«Κοινό το πάθος των δύο λαών για ελευθερία»

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο βάθος των δεσμών που ενώνουν τους δύο λαούς, που «μας οδηγεί πίσω στην αρχαιότητα και στο πάντα έντονο ενδιαφέρον των Γάλλων για την Ελλάδα». Έδωσε ως παράδειγμα του φιλέλληνες, τους φιλόσοφους του Διαφωτισμού, τον Μοντεσκιέ, τον Βολταίρο «που θαύμαζαν τον πολιτισμό και τις πολιτικές που γεννήθηκαν εδώ».

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνέχισε: «Αυτός ο ισχυρός δεσμός απεδείχθη ιδιαίτερα γόνιμος. Έτσι εφηύραν και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ένας Γάλλος κατάφερε να τους αναβιώσει. Έτσι γεννήθηκε και το γαλλικό κύμα υποστήριξης της Ελληνικής Επανάστασης, τροφοδοτούμενο από την δίψα για Δικαιοσύνη και τον θαυμασμό για την Ιστορία σας. Μια στήριξη μέσω του αγώνα των Γάλλων εθελοντών στο Ναβαρίνο και τον Μοριά και μέσω φυσικά του φιλελληνισμού, των διανοουμένων και των καλλιτεχνών, οι οποίοι άντλησαν έμπνευση από τα λόγια του Λόρδου Βύρωνα, του Σατωβριάνδου και του Ουγκώ, αλλά και από το πινέλο του Ντελακρουά. Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου. Αργότερα η Ελλάδα πέρασε από τις δοκιμασίες του εμφυλίου πολέμου. Έχουμε λοιπόν δύο έθνη που έχουν ένα κοινό πάθος για ελευθερία και ενώνει τα δύο έθνη».

Η Γαλλία στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας υποδεχόμενη τους Έλληνες και τα Ελληνόπουλα αντάμειψαν συνεισφέροντας στο γαλλικό πολιτισμό με τη δημιουργική τους ευφυΐα, προσέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, κάνοντας αναφορά στον Κώστα Γαβρά, τον Κορνήλιο Καστοριάδη και τους πολλούς Έλληνες που επέλεξαν να εγκατασταθούν στη Γαλλία.

«Η Γαλλία δεν ξεχνά ούτε τους χιλιάδες Έλληνες που επέλεξαν να την υπερασπιστούν στα χαρακώματα του Μεγάλου Πολέμου και στα στρατεύματα της απελευθέρωσης. Πάντα με την ίδια προθυμία να σταθούμε στο πλευρό του άλλου, όσες φορές οι αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας απειλήθηκαν. Η κοινή αυτή ιστορία είναι βαθιά ευρωπαϊκή» τόνισε.

Συνεχίζοντας ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τον θαυμασμό του αναφορικά με τις επιτυχίες του ελληνικού λαού στα 45 χρόνια που πέρασαν από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Έχουμε έκτοτε πραγματικά συνεργαστεί και όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός συνεργαστεί σε τόσα θέματα και αυτό γίνεται με θαυμασμό. Πραγματικά στο διάστημα που μεσολάβησε η ανάκαμψη της χώρας σας είναι εντυπωσιακή. Και φυσικά αυτό έχει βασιστεί στις θυσίες σας, τις οποίες θαυμάζουμε. Έχουμε λοιπόν μια επιτυχία η οποία πραγματικά ουσιαστικά εκφράστηκε και από την προεδρία σας στο Eurogroup».

«Πρέπει να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση στην Ευρώπη»

Κατά την ομιλία του στη Ρωμαϊκή Αγορά, νωρίτερα, ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη για να κερδίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις, και είπε ότι αυτή η στιγμή μπορεί να είναι η στιγμή της Ευρώπης για πολλούς λόγους. Όπως είπε υπάρχει παγκόσμια αταξία όπως παραδέχονται πολλοί, και ζούμε σε μια παγκόσμια τάξη που ανατρέπουν δυο μεγάλες δυνάμεις. Αναρωτήθηκε «πού βρίσκεται η ΕΕ αυτή τη στιγμή» και απάντησε ότι η Ευρώπη είναι χώρος αξιοπιστίας και προβλεψιμότητας λόγω ισχυρών θεσμών και ευρωπαϊκού δικαίου.

Τόνισε ότι «τους εταίρους μας τους υποστηρίζουμε» και παρέπεμψε στη στάση χωρών της Ευρώπης στην κρίση της Μέσης Ανατολής όπου στήριξαν τις χώρες του Κόλπου.

«Η Ευρώπη όταν επόμαστε όλοι μαζί είμαστε μια τεράστια αμυντική δύναμη, αντιπροσωπεύουμε το 16% του παγκοσμίου εμπορίου ενώ οι ΗΠΑ το 15%. Το θέμα είναι να γίνουμε παγκόσμια δύναμη και να συμβάλλουμε στην εύρεση λύσεων» είπε.

Παραδέχθηκε ότι η Ευρώπη έχει θεσπίσει υπερβολικούς κανόνες σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, της παραγωγής και της βιομηχανίας και προσέθεσε ότι «πρέπει να απλουστεύσουμε τα πράγματα, και έχουμε ήδη αργοπορήσει». Χρειαζόμαστε κανόνες-είπε- να προστατεύσουμε την βιομηχανία μας, αλλά και η Κίνα έχει κανόνες που ευνοούν τους εθνικούς παίκτες, που ενίοτε στρέφονται κατά των Ευρωπαίων παραγωγών.

«Κι εκεί ίσως συμπεριφερθήκαμε αφελώς. Γι’αυτό μιλάμε για ευρωπαϊκό προτιμησιακό καθεστώς. Σήμερα ο παράγοντας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η Κίνα, και αργήσαμε να το αντιληφθούμε. Δείτε τι γίνεται με την αυτοκινητοβιομηχανία. Πλημμυρίδα παραγωγής και έτσι χάθηκαν 150 χιλ. θέσεις εργασίας στη Γερμανία. Η μόνη αντίδραση είναι η προστασία των Ευρωπαίων παραγωγών. Πρέπει οι ίδιοι κανόνες να ισχύουν για όλους. Αυτό δεν είναι προστατευτισμός. Δείτε τις υπερβολικές επιδοτήσεις στην Κίνα και τους δασμούς στις ΗΠΑ. Εμείς δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς. Δείτε τι κάνουν οι Κινέζοι με τις σπάνιες γαίες, καταπνίγουν τον ανταγωνισμό επί της ουσίας. Αν δεν υπερασπιστούμε τους παραγωγούς μας είμαστε χαμένοι» είπε μεταξύ άλλων ο Γάλλος Πρόεδρος.

Συνέχισε λέγοντας ότι ένας Αμερικανός Πρόεδρος, ένας Ρώσος Πρόεδρος, και ένας Κινέζος Πρόεδρος είναι όλοι κατά της Ευρώπης και ζήτησε να σκεφτούμε τι σημαίνει αυτό.

«Πρόκειται για ένα καμπανάκι, αν θέλετε. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση στην Ευρώπη, δείτε τι έγινε με την Ουκρανία. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 22, πολλοί ήταν σκεπτικοί, αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να αντιδράσουμε» είπε.

«Κι όμως, αν δούμε την πρόσφατη εμπειρία, υπάρχει και μια διαφορετική ανάγνωση. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, πολλοί αμφέβαλαν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αντιδράσει ενιαία και αποτελεσματικά. Η πραγματικότητα τους διέψευσε. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, οι ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν ομόφωνα σε διαδοχικά πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, φτάνοντας σε ένα πρωτοφανές εύρος οικονομικών μέτρων» προσέθεσε ο κ.Μακρόν.

Σημείωσε επίσης ότι σε έναν κόσμο αυξανόμενου ανταγωνισμού, οι μεγάλες δυνάμεις -οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα- κινούνται πρωτίστως με βάση τα δικά τους συμφέροντα, συχνά χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Αυτό από μόνο του -είπε- λειτουργεί ως ένα καμπανάκι για την Ευρώπη: δεν μπορεί πλέον να επαναπαύεται.

Τη συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν συντόνισε ο διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή» Αλέξης Παπαχελάς.