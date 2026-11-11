Στην έκδοση αντί-NAVTEX, , προχώρησε άμεσα η Ελλάδα, υλοποιώντας την αντίδραση που είχαν προαναγγείλει το βράδυ της Τρίτης (10/11) οι πηγές του υπουργείου Εξωτερικών.

Με την συγκεκριμένη αντί-NAVTEX, χαρακτηρίζει άκυρη και ανίσχυρη την τουρκική αναγγελία για τις έρευνες του «Abeille Marengo» στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.

Η ελληνική αντί-NAVTEX, με αριθμό 1441/26, αποτελεί την επίσημη απάντηση στην τουρκική NAVTEX FA76-1127/26, με την οποία η Άγκυρα υποστήριξε ότι οι προγραμματισμένες έρευνες πραγματοποιούνται με τη συγκατάθεση των τουρκικών Αρχών. Η ελληνική αναγγελία επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές υπάγονται στη ζώνη εξυπηρέτησης NAVTEX του Ηρακλείου, το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης σχετικών ναυτιλιακών αναγγελιών.

Στο κείμενο γίνεται ρητή αναφορά στις τρεις ελληνικές άδειες που έχουν εκδοθεί για τις ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή, στις 7 Ιουνίου 2024, 11 Φεβρουαρίου 2026 και 6 Νοεμβρίου 2026, ενώ υπογραμμίζεται ότι η ελληνική NAVTEX HA15-1411/26 παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Με τη νέα αυτή αναγγελία, ξεκαθαρίζεται ρητά πως σημαντικό μέρος των περιοχών στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι έρευνες βρίσκεται εντός της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας, ενώ επιβεβαιώνει ότι οι εργασίες του γαλλικού πλοίου βασίζονται σε άδειες που έχουν εκδώσει οι ελληνικές Αρχές.

Τι αναφέρει η ελληνική αντί-NAVTEX

Στη νέα αναγγελία, η οποία φέρει χρονική σήμανση 10 Νοεμβρίου 2026, 22:05 UTC (ήτοι 00:05 της 11ης Νοεμβρίου, ώρα Ελλάδας), ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου εξέδωσε προειδοποίηση (NAVWARN 1441/26) με την οποία κηρύσσει «άκυρο και ανυπόστατο» προγενέστερο μήνυμα που εξέπεμψε «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός». Στο μήνυμα ανακοινώνονταν ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου Great Sea Interconnector (GSI), έργου κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, από το γαλλικής σημαίας σκάφος VB Abeille Marengo.

Συγκεκριμένα η ελληνική αντί-NAVTEX, με την οποία ακυρώνεται ουσιαστικά η τουρκική NAVTEX, αναφέρει τα εξής:

«1. Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε την αγγελία NAVTEX FA76-1127/26, η οποία αφορά ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου του Great Sea Interconnector (GSI), το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Project of Common Interest).

Οι εν λόγω δραστηριότητες πρόκειται να πραγματοποιηθούν από το υπό γαλλική σημαία πλοίο VB ABEILLE MARENGO (MMSI: 228505700, IMO: 9388613), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, σημαντικό μέρος των οποίων, και ειδικότερα εκείνες που παρατίθενται κατωτέρω, βρίσκονται εντός της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτές καθορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και τον Εθνικό Νόμο 4001/2011, σε πλήρη συμμόρφωση προς αυτόν.

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 1:

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 2:

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

Οι ανωτέρω ερευνητικές δραστηριότητες στις περιοχές της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας πρόκειται να διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις ελληνικές άδειες υπ’ αριθ. 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026. Επιπλέον, οι προαναφερθείσες γραμμές, όπως ορίζονται από τις ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες γεωγραφικές συντεταγμένες, εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Υπηρεσίας NAVTEX, εντός της οποίας ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης αγγελιών NAVTEX στην καθορισμένη περιοχή ευθύνης του. Κατόπιν των ανωτέρω, η αγγελία NAVTEX FA76-1127/26 είναι άκυρη και στερείται οποιασδήποτε ισχύος. Η αγγελία NAVWARN HA15-1411/26 είναι έγκυρη και βρίσκεται σε ισχύ. Η παρούσα αγγελία να ακυρωθεί την 20ή Μαρτίου 2027 και ώρα 0001 UTC (Ζ)».

Η αντί-NAVTEX της Ελλάδας στην πρωτότυπη έκδοσή της

«ZCZC HA05 102205 UTC NOV 26 IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1441/26 EAST MEDITERRANEAN SEA

11 Νοεμβρίου, 2026 IRAKLEIO Station, NAVTEX Messages

ZCZC HA05102205 UTC NOV 26IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1441/26EAST MEDITERRANEAN SEA

UNAUTHORISED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 CONCERNING RESEARCH ACTIVITIES FOR THE INSTALLATION OF THE GREAT SEA INTERCONNECTOR (GSI) SUBMARINE CABLE (DESIGNATED AS AN EU PROJECT OF COMMON INTEREST) TO BE CONDUCTED BY THE FRENCH-FLAGGED VESSEL VB ABEILLE MARENGO (MMSI: 228505700, IMO: 9388613) ALONG LINES CONNECTING COORDINATES, A SIGNIFICANT PART OF WHICH, AND SPECIFICALLY THOSE LISTED BELOW, LIE WITHIN GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF AS DETERMINED BY INTERNATIONAL LAW AND BY NATIONAL LAW NO 4001/2011, IN FULL CONFORMITY THEREWITH.

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 1:

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 2:

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

THE ABOVE RESEARCH ACTIVITIES IN AREAS OF GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF ARE TO BE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS SET OUT IN THE GREEK PERMITS NO 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 AND 65808/06.11.2026. FURTHERMORE, THE AFOREMENTIONED LINES, AS DEFINED BY THE COORDINATES DETAILED ABOVE, FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS EXCLUSIVE AUTHORITY TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES IN ITS DESIGNATED AREA OF RESPONSIBILITY. IN VIEW OF THE ABOVE, NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 IS NULL AND VOID. NAVWARN HA15-1411/26 IS VALID AND EFFECTIVE. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27»

Η NAVTEX της Τουρκίας που εκδόθηκε το βράδυ της Τρίτης

Νωρίτερα, το βράδυ της Τρίτης, μια νέα τουρκική NAVTEX εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας, σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Στη NAVTEX αναφέρεται ως χώρος δραστηριότητας η Μεσόγειος Θάλασσα, για τη διεξαγωγή θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών «που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους».

Παράλληλα, η Τουρκία επικαλείται το τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς η οδηγία αναφέρει πως η περιοχή ανήκει στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα», παραπέμποντας στην επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ της 18ης Μαρτίου 2020 (A/74/757).

Ελληνικοί Διπλωματικοί Κύκλοι επισημαίνουν ότι ήταν αναμενόμενη η τουρκική NAVTEX, χαρακτηρίζοντάς την «παράτυπη και παράνομη».

Στην τουρκική NAVTEX αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

«Θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας κατά μήκος των διαδρομών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει ληφθεί η συγκατάθεση των τουρκικών Αρχών, εντός της τουρκικής περιοχής παροχής υπηρεσιών NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας έχουν γνωστοποιηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757.

Ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου

Οι προαναφερθείσες ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το πλοίο ABEILLE MARENGO, κατά το χρονικό διάστημα από 10 Νοεμβρίου 2026 έως 19 Μαρτίου 2027, θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τις ακόλουθες γεωγραφικές θέσεις: (ακολουθούν οι συντεταγμένες)».

Η Navtex της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 1127/26

MEDITERRANEAN SEA

MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

34 11.39 N – 030 10.16 E

34 14.77 N – 030 22.77 E

34 16.58 N – 030 47.94 E

34 16.21 N – 031 01.50 E

34 12.98 N – 031 58.64 E

34 11.33 N – 032 12.28 E

34 11.59 N – 032 16.26 E

LINE 2

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

34 09.16 N – 030 08.66 E

34 09.41 N – 030 12.39 E

34 11.58 N – 030 25.77 E

34 12.79 N – 030 44.83 E

34 13.69 N – 030 55.76 E

34 13.60 N – 031 07.73 E

34 12.80 N – 031 21.45 E

34 11.13 N – 031 31.70 E

34 08.16 N – 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27

Παπασταύρου: «Η Τουρκία έδωσε συγκατάθεση χωρίς να της ζητηθεί»

«Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.

«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου και σημείωσε: «Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάση του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι».

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα όταν η αντιπολίτευση επέμεινε να θέτει ζήτημα κυβερνητικών χειρισμών.

«Η NAVTEX αυτή δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη «έκδοση άδειας». Λέει ότι ‘δίνω τη συγκατάθεση’. Σε ποιον; Ποια εταιρεία το ζήτησε; Δεν αναφέρει τίποτα γι’ αυτό. Ποιος της ζήτησε τη συγκατάθεση; Γιατί δεν λέει έκδοση άδειας, ξέρετε γιατί; Γιατί μας λυπήθηκε; Γιατί δεν υπάρχει αίτημα», είπε ο κ. Παπασταύρου και πρόσθεσε: «Έκδοση άδειας έγινε μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί εμείς πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα; Άρα, ξαναλέω, η τουρκική NAVTEX δίνει μια συγκατάθεση χωρίς αυτή να έχει ζητηθεί από την εταιρεία. Και δεν αναφέρει έκδοση άδειας. Ένα αίτημα έγινε, προς την Ελλάδα και την Κύπρο, μία άδεια εργασιών από την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην πέφτουμε στην παγίδα».

Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Η τουρκική NAVTEX προκάλεσε την αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ζήτησαν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση αντι-NAVTEX, υποστηρίζοντας ότι η τουρκική αναγγελία, λίγες ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού πλοίου από το Ηράκλειο, δημιουργεί κίνδυνο νέας έντασης.

«Η έκδοση NAVTEX από την Τουρκία λίγες ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού σκάφους από το Ηράκλειο, με αναφορά μάλιστα σε ‘συγκατάθεση’ τουρκικών αρχών στις προγραμματισμένες εργασίες, απειλεί να κλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο εκθέτοντας την Ελληνική Κυβέρνηση και τις μέχρι σήμερα δηλώσεις της για τον ρόλο της Τουρκίας στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου», αναφέρει ο Δημήτρης Μάντζος σε δήλωση του.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «η Ελλάδα οφείλει να εκδώσει άμεσα anti-NAVTEX απέναντι στην παράνομη και αναθεωρητική κίνηση της Άγκυρας, στην οποία μάλιστα γίνεται αναφορά στους χάρτες που η Τουρκία υπέβαλε στον ΟΗΕ τον Μάρτιο 2020 σε εφαρμογή του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019».

Σημειώνει επίσης ότι «κατά μείζονα, δε, λόγο πλέον, η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα και επίσημα να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής σε σχέση με το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία».

Η αντίδραση του ΚΚΕ