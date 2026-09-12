Την άμεση αποπομπή του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, από τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια απαιτεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύει σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τον υφυπουργό «μαρτυριάρη» και αφήνοντας σαφή υπονοούμενα πως οι τοποθετήσεις του αποκαλύπτουν την κρυφή, αντεργατική ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη ενόψει των εκλογών.

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπογραμμίζει πως το επίδομα ανεργίας προέρχεται από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων και λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας απέναντι στην εργοδοτική εκμετάλλευση, ενώ παράλληλα κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να κάνει οικονομική πολιτική εις βάρος των αδύναμων για να ελαφρύνει τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρει τα εξής:

«Ο “μαρτυριάρης” κ. Μαρινάκης θα αποπεμφθεί από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ ή θα παραμείνει στη θέση του επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις της Κυβέρνησης για κατάργηση του επιδόματος ανεργίας;

Μαρτυριάρης και τελικά αμετανόητος αποδείχθηκε ο κ. Μαρινάκης μετά από την ανεπανάληπτη δήλωσή του για μη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας μετά το 2μηνο, ξεχνώντας το αυτονόητο: ότι δηλαδή το επίδομα που δίνεται στους ανέργους, αποτελείται από χρήματα των ίδιων των εργαζομένων μέσα από τις εισφορές που καταβάλλουν κάθε μήνα.

Οι εισφορές των εργαζομένων δεν είναι τσιφλίκι του κ. Μαρινάκη ή του κ. Μητσοτάκη για να τις κάνουν ό,τι θέλουν και να τις δωρίζουν όπου τους συμφέρει. Είναι μέρος του μισθού τους, του κόπου τους και έχουν καθαρά και μόνο κοινωνικό και ανταποδοτικό χαρακτήρα. Γιατί το επίδομα ανεργίας αποτελεί το δίχτυ εκείνο προστασίας και επιβίωσης για όσους βρίσκονται χωρίς δουλειά, ώστε να μη χρειαστεί να συμφωνήσουν σε σκληρούς και εξοντωτικούς όρους που θα προστάζει ο κάθε εργοδότης, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη τους.

Παρά όμως το προσχηματικό άδειασμα της κας Κεραμέως και παρά τις αντιδράσεις από όλη την κοινωνία και τους συνδικαλιστικούς φορείς, ο κ. Μαρινάκης παραμένει στη θέση του και δεν παίρνει τίποτα πίσω, επιμένοντας ότι θα “αγωνιστεί” ως βουλευτής, μετά τις επικείμενες εκλογές, για να κοπεί το επίδομα ανεργίας σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους.

Άνετα λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε πως είτε ο Πρωθυπουργός δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος και το βάθος της ακραίας αυτής κυνικής δήλωσης ή ότι ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τις κατά τα άλλα προσωπικές απόψεις του Υφυπουργού του… που ως άλλος “μαρτυριάρης” ή “λαγός” άνοιξε από νωρίς την ατζέντα της ΝΔ, σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές, δίνοντας μια πρώιμη γεύση των αντικοινωνικών και αντεργατικών μέτρων που επιφυλάσσει μια τρίτη τυχόν θητεία του.

Ενώ είναι εντελώς υποκριτικό, την ώρα που η ΝΔ ρωτάει επιμόνως την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πού θα βρει τα λεφτά για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της -αν και όλες οι προτάσεις μας είναι πλήρως κοστολογημένες- αυτή μας λέει κυνικά ότι θα πάρει τα λεφτά από τις τσέπες των ανέργων, αποδυναμώνοντας ό,τι έχει μείνει από το κοινωνικό κράτος, και θα τα δώσει για να κάνει δήθεν οικονομική πολιτική, ελαφρύνοντας επί της ουσίας τις τσέπες των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ενώ η ΝΔ “διαμαρτύρεται” για το 1% της πατριωτικής εισφοράς στους υπερπλούσιους, η ίδια αποκαλύπτει ότι όχι μόνο δεν θα φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο, αλλά θα βρει χρήματα για να υλοποιήσει την αντικοινωνική της ατζέντα… από τα επιδόματα των ανέργων.

Τέλος, θυμίζουμε ότι το 2023 παραμονές των εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας απομάκρυνε από τα ψηφοδέλτια όσους έκαναν άστοχες και προσωπικές δηλώσεις. Ακριβώς για να αποδείξει ότι δεν υπήρχε κανένα κρυφό σχέδιο. Όσο ο Πρωθυπουργός διατηρεί στα ψηφοδέλτια της ΝΔ τον κ. Μαρινάκη, αποδεικνύει ότι ο τελευταίος απλά έβγαλε στο φως το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη.

Το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι ένα: Ή με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Ή με τους Μαρινάκηδες και τους κάθε λογής πολιτικούς και κοινωνικούς κανίβαλους της ΝΔ».