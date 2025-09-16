Την κλήση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά η Ελληνική Λύση.

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρεται:

«Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ήταν ο πρώτος που από το βήμα της Βουλής είχε καταγγείλει κυβερνητική εμπλοκή στην έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα, όλοι “διαπιστώνουν” αυτά που ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε καταγγείλει δημοσίως, εδώ και μήνες. Οι τελευταίες εξελίξεις λοιπόν, καθώς και τα πρόσφατα δημοσιεύματα, καθιστούν μονόδρομο την κλήση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως, παρ΄ ότι είμαστε βέβαιοι ότι η ΝΔ θα επιχειρήσει εκ νέου “μπάζωμα” κατά τα πρότυπα του εγκλήματος των Τεμπών».