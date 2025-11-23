Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι αποκαλύψεις ότι η “γραμμή” για τη φυγάδευση των “φραπέδων” και των “Φεράρι” από την Εξεταστική, δίνεται απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου, τεκμηριώνει πέραν πάσης αμφιβολίας το πού ακριβώς “κρύβεται” ο “εγκέφαλος” του σκανδάλου».

Επίσης ο Πρόεδρος του Κόμματος ανέφερε: «Όταν η Κυβέρνηση μιλάει για “βασική ενίσχυση” των αγροτών, εννοεί ότι δεν θα πάρουν τα χρήματα οι τίμιοι αγρότες, διότι τα κλεμμένα των “γαλάζιων ακρίδων” δεν πρόκειται να επιστραφούν».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Βασική ενίσχυση και όχι ολοκληρωτική καταβολή με όλα τα ποσά στους αγρότες και κτηνοτρόφους, σημαίνει καταστροφή του πρωτογενούς τομέα και ότι τα κλεμμένα κομματικών ακρίδων δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ, με ευθύνη της ΝΔ».

«Έβαλαν χέρι στις τσέπες των πολιτών που μετά βίας τα βγάζουν πέρα, αφαίρεσαν 37 δισ. ευρώ μέσω άδικων φόρων και τώρα επιστρέφουν ένα ελάχιστο μέρος με τη μορφή “επιδομάτων πείνας”, λες και είμαστε σε χώρα της υποσαχάριας Αφρικής», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε: «Το χειρότερο; Ο Κ. Μητσοτάκης περιμένει να τον χειροκροτήσουμε κιόλας!».

Πηγή: ΑΠΕ