Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση: «Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. θα έμενε στην ιστορία ως η κυβέρνηση που επέτρεψε να γίνει ισλαμικό τέμενος η Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, η κοιτίδα της Ορθοδοξίας».

Παράλληλα, το Γραφείο Τύπου του Κόμματος επισημαίνει: «Μετά όμως την σιωπή της μπροστά στην πρωτοφανή βεβήλωση, με νταλίκες τουρκικές να εισβάλλουν στον ιερό χώρο που ήδη έχει βεβηλωθεί με την ισλαμοποίησή του, η ΝΔ θα μείνει στην ιστορία όχι απλά ως ανίκανη, αλλά ως συνεργός στον ανελέητο διωγμό του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, από τον προαιώνιο εχθρό».