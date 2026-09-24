Αλλαγή στάσης στις τοποθετήσεις του Ταγίπ Ερντογάν, όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις, διαπιστώνει η ελληνική πλευρά.

Ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος, στο πλαίσιο ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου στη Νέα Υόρκη, υπογράμμισε πως οι σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου διαφοροποιούνται αισθητά από τη σκληρή γραμμή που υιοθετούσε το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, το ίδιο στέλεχος στάθηκε στη γεωγραφική πραγματικότητα που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως η συνύπαρξη Ελλάδας και Τουρκίας είναι αναπόφευκτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή συμπυκνώνεται στην άμεση εκτόνωση της ατμόσφαιρας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η ευθύνη για την προηγούμενη κλιμάκωση δεν βάραινε την ελληνική πλευρά.