Με αφορμή πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η Αθήνα έχει καταστήσει σαφή την ανησυχία της προς την Αγκυρα, διαμηνύοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των «ήρεμων νερών».

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, επισημαίνοντας ότι «έχουν λειτουργήσει οι δίαυλοι επικοινωνίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τοποθετηθεί νωρίτερα στο συνέδριο Energy Transition Summit, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι «καταδικασμένη να αποτύχει»

«Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή», τόνισε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. «Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη, πρέπει να συνεργαστούμε», πρόσθεσε.

Ο υπουργός ανέφερε μάλιστα πως υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε μια τέτοια προοπτική, σημειώνοντας πως η Αθήνα προτιμά να ενεργεί αντί να αντιδρά. «Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και βρίσκεται στον πυρήνα των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν πολλά φόρα για να εκφράσει πιθανές διαμαρτυρίες».

«Έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες με την Τουρκία και πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, και θα ήταν απόλυτη σπατάλη να έχουμε οπισθοδρόμηση», επισήμανε, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα θα είναι πάντα ένας πολύ ισχυρός και ένθερμος υποστηρικτής της ειρήνης και της ευημερίας».

Γεραπετρίτης: «Διαμορφώνουμε απαντήσεις για όλα τα πιθανά σενάρια»

«Η νέα εποχή της εξωτερικής πολιτικής χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία ουσιαστική πρόβλεψη, καθώς υπάρχουν τόσο πολλές παράμετροι που είναι εντελώς ασαφείς και ευάλωτες. Αυτό που κάνεις στην πραγματικότητα είναι να διαμορφώνεις απαντήσεις για όλα τα πιθανά σενάρια. Και αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα όσον αφορά την τουρκική νομοθεσία σχετικά με τη νομιμοποίηση της “Γαλάζιας Πατρίδας”», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Το Διεθνές Δίκαιο πρέπει απλώς να υπερισχύει των εσωτερικών μας προθέσεων, σκοπών ή οραμάτων. Και έτσι λειτουργούν οι διμερείς μας σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Τουρκία σκόπιμα απέχει από την υπογραφή και την κύρωση της UNCLOS, αλλά αυτές οι διατάξεις αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για όλα τα κράτη, τόσο τα υπογράφοντα όσο και τα μη υπογράφοντα», τόνισε ο υπουργός.