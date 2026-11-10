Αργά το απόγευμα της Τρίτης (10/11), σήκωσε τις άγκυρές του από το λιμάνι του Ηρακλείου της Κρήτης το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», με προορισμό τον θαλάσσιο χώρο, νότια της Καρπάθου.

Το γαλλικό σκάφος έχει λάβει άδεια προκειμένου να προβεί σε έρευνες βυθού, κατά μήκος της γραμμής πλεύσης από την Κάρπαθο στην Κάσο και από εκεί προς την Κύπρο.

Οι ερευνητικές αυτές δραστηριότητες αποτελούν την πρώτη φάση του μεγάλου σχεδίου πόντισης ηλεκτροφόρου καλωδίου, που θα συνδέει την Κρήτη, και άρα την Ελλάδα, με την Κύπρο και το Ισραήλ.

Πρόκειται για έργο μακράς πνοής, με την υπογραφή της ΕΕ, το οποίο θα λύσει δια παντός το ζήτημα της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου από τον ευρωπαϊκό κορμό. Η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ, το οποίο δεν διασυνδέεται ενεργειακά με κάποιο άλλο μέλος της Ένωσης και άρα με τον ενεργειακό κορμό.

Το δικαίωμα πόντισης του καλωδίου προσκρούει στις αιτιάσεις της Τουρκίας, η οποία θεωρεί ότι η πόντισή του νοτίως της Κάσου περνά από την δική της υφαλοκρηπίδα, και άρα χρειάζεται δική της αδειοδότηση για την όλη επιχείρηση.

Το 2024 η Τουρκία με πολεμικά της πλοία απέτρεψε την ολοκλήρωση των ερευνών, προκαλώντας μάλιστα σοβαρότατο πρόβλημα με την παρουσία του τουρκικού στόλου στα όρια. Ακόμη και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τότε, διακυβεύθηκε ακόμη και η εκδήλωση θερμού επεισοδίου στα όρια του Νότιου Αιγαίου με την Ανατολική Μεσόγειο.

Το 2026 το όλο εγχείρημα, δηλαδή την χρηματοδότηση των ερευνών βυθού και την αποστολή ειδικού ερευνητικού σκάφους, ανέλαβε η Γαλλία και γαλλικές εταιρείες. Από την Παρασκευή που μας πέρασε έως και σήμερα, Τρίτη (10/11), η Γαλλία ανέλαβε σημαντική διπλωματική πρωτοβουλία, όπου με κινήσεις παρασκηνίου υπέβαλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι στιγμής, η ρηματική αυτή διακοίνωση είχε την εξής διατύπωση: «Επίσημη γραπτή κοινοποίηση, η οποία έχει τη μορφή απλής τεχνικής ενημερωτικής κοινοποίησης και όχι αναγνώρισης οποιασδήποτε τουρκικής δικαιοδοσίας επί των υδάτων αυτών».

Προηγουμένως, την Κυριακή το πρωί, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, απευθυνόμενος στον Έλληνα ανταποκριτή Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε πως «όλα πάνε καλά, όλα θα λυθούν».

Η δήλωση αυτή, μετά και τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, προκάλεσε «τσουνάμι» αντιδράσεων σε τουρκικά και ελληνικά ΜΜΕ, τα οποία προσπαθούσαν να εκτιμήσουν-μεταφράσουν τον γρίφο της δήλωσης Φιντάν. Οι πάντες προσέκρουαν στο γεγονός ότι το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, η οποία για άγνωστους λόγους υποβλήθηκε και στην Αίγυπτο, δεν έγινε ποτέ γνωστό.

Εν τω μεταξύ, οι Γάλλοι, ήδη απ΄την Κυριακή το πρωί, διαμαρτυρήθηκαν πάνω από μία φορά προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καταθέτοντας τις αντιρρήσεις τους για το γεγονός ότι ελληνικοί διπλωματικοί κύκλοι διέρρεαν κατά διαστήματα πως το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» θα απέπελεε από στιγμή σε στιγμή.

Οι Γάλλοι κατέστησαν σαφέστατο στην Ελληνική Διπλωματική Υπηρεσία πως μία λακωνική και λιτή ανακοίνωση ότι το γαλλικό σκάφος απέπλευσε, ήταν αρκετή.

Πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους των Αθηνών αναφέρουν πως υπήρξε κάποια στιγμή και προσωπική παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Έλληνα ΥΠΕΞ κ. Γεραπαπετρίτη, με την οποία του κατέστησε σαφές ότι διαφωνούσε με τους χειρισμούς του σε εκείνη την φάση.

Ειδικά μέτρα ασφαλείας

Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει υποθαλάσσιες έρευνες στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου στις 18:26, το απόγευμα της Τρίτης (10/11).

Το πλοίο, που είχε καταπλεύσει από την Ιταλία, παρέμεινε σε αναμονή στο Ηράκλειο, ενώ εκδόθηκε η απαιτούμενη ναυτική αγγελία (NAVTEX), με την οποία προσδιορίζεται η θαλάσσια περιοχή των προγραμματισμένων εργασιών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο πλοίο επιβιβάστηκε πλοηγός, ενώ η έξοδός του από το λιμάνι προς την ανοιχτή θάλασσα έγινε με τη συνδρομή ρυμουλκού, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων χειρισμών απόπλου.

Η αποστολή του αφορά τη λεπτομερή αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του ηλεκτρικού καλωδίου, από την περιοχή της Κορακιάς Ηρακλείου προς την Κύπρο.

Στόχος των ερευνών είναι να καταγραφούν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, οι υποθαλάσσιες κλίσεις και πιθανά φυσικά εμπόδια, προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων συνεχούς ρεύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων με τις αρμόδιες ελληνικές ναυτικές και στρατιωτικές Αρχές.

Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, το «Abeille Marengo» οφείλει να ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και καθημερινά κατά τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες των ερευνών, το είδος των εργασιών και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, προβλέπεται ενημέρωση των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αποστολής αναμένεται διακριτική παρουσία πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής.

Για τη χαρτογράφηση του πυθμένα θα χρησιμοποιηθούν προηγμένα συστήματα, μεταξύ των οποίων πολυδεσμικοί ηχοβολιστές, συστήματα πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρα και υποβρύχιες κάμερες.

Το ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπει επίσης γεωτεχνικές δειγματοληψίες, δοκιμές διείσδυσης και γεωτρήσεις, με στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών εγκατάστασης του καλωδίου σε περιοχές με ιδιαίτερα σύνθετη υποθαλάσσια μορφολογία.

Το «Abeille Marengo», μήκους 73,2 μέτρων και ναυπήγησης 2009, διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την εκτέλεση υπεράκτιων ερευνητικών εργασιών.

Παπασταύρου: «Προχωράμε με σχέδιο, χωρίς ζητωκραυγές»

Ανακοινώνοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχει απόλυτη εθνική ομοψυχία για την υλοποίηση αυτού του κρίσιμου έργου. Όπως τόνισε, η στρατηγική αυτή υποδομή βάζει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τη διασύνδεση με το Ισραήλ, και ξεκαθάρισε: «Προχωρούμε με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση και χωρίς ζητωκραυγές».

«Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ενός ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και γιατί όχι, να προχωρήσουμε μετά στην ενεργειακή διασύνδεση με το Ισραήλ», είπε ο Υπουργός.

Το Δελτίο Τύπου της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ

«Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές Αρχές».