Παρά το φιάσκο που έχει προκαλέσει η απόφαση του πρώην δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, να πεζοδρομήσει τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο κέντρο της Αθήνας, και παρά τη σαφή αναποτελεσματικότητα του κλεισίματος της κεντρικής αυτής λεωφόρου, με όσες συνέπειες έχει αυτό για την κίνηση των οχημάτων εντός της πρωτεύουσας, τρία υπουργεία (Πολιτισμού, Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας) επιμένουν στο να διατηρούν το κυκλοφοριακό χάος στο νευραλγικό αυτό σημείο, μόνο και μόνο για να μην δυσαρεστηθεί ο Κώστας Μπακογιάννης, γιος της Ντόρας Μπακογιάννη και ανηψιός του πρωθυπουργού.

Σημειώνεται ότι την αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσαν οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για τη λειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας.

«Κάθε τροποποίηση απαιτεί εγκρίσεις» διαμηνύουν με κοινό δελτίο Τύπου τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών.

«Οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες», τονίζουν τα τρία υπουργεία.

Η κοινή ανακοίνωση των τριών υπουργείων έρχεται μετά τις δύο αλλαγές στο σχέδιο της προηγούμενης δημοτικής αρχής, του Κώστα Μπακογιάννη, που ανακοίνωσε ο κ. Δούκας στο δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα υπουργεία, οι παρεμβάσεις στη Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν «εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων», καθώς η οδός «βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας».

Ήδη, για την ανάπλαση που γίνεται, το ΚΑΣ και το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και η «Ανάπλαση ΑΕ», έχουν δώσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Μάλιστα, από το σημείο περνά και το τραμ, οπότε χρειάζεται και σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, που θα ελεγχθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Αθηναίων έχει εγκρίνει τη μετατροπή της οδού Βασιλίσσης Όλγας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Χάρης Δούκας: «Τρία υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο Μπακογιάννη»

Απαντώντας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημείωσε:

«Τρία υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών.

Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού «Μεγάλου Περίπατου», έκλεισε την Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου.

Τότε κανένας υπουργός δε μίλησε.

Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων.

Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω.

Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη».