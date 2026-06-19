«Πολεμικές» συνθήκες επικρατούν στα ανώτερα κλιμάκια της Δικαιοσύνης, όπως προκύπτει από έγγραφο που απέστειλε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, προς την Υπηρεσιακή Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασιλική Γιαβή.

Στο έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 23-01-2026, ο Κ. Τζαβέλλας πρακτικά λέει στην κυρία Γιαβή «μην ασχολείσαι με πράγματα που δεν είναι στη δικαιοδοσία σου».

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 16 Ιανουαρίου 2026 η κ. Γιαβή είχε αποστείλει έγγραφο προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών σε όλη τη χώρα, με θέμα τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής των πραγματογνωμόνων.

Η οδηγία αυτή ήταν που προκάλεσε την αντίδραση Τζαβέλλα, ο οποίος στις 23/01, έστειλε την επιστολή του προς την Β. Γιαβή, λέγοντας της «η Εισαγγελία είναι δικαστική αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία και ότι μόνο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και οι Εισαγγελείς Εφετών έχουν δικαίωμα έκδοσης γενικών οδηγιών προς εισαγγελικούς λειτουργούς».

Και συμπληρώνει ότι «οι διακονούντες την εκτελεστική εξουσία υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν δικαιούνται να απευθύνουν εγκυκλίους, γενικές οδηγίες ή συστάσεις προς Εισαγγελείς για ζητήματα σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τους».

Η παράξενη επιμονή Γιαβή για τους πραγματογνώμονες

Κατά ένα περίεργο τρόπο η Βασιλική Γιαβή δείχνει μία επιμονή στο θέμα των πραγματογνωμόνων. Ο Κ. Τζαβέλλας, με το έγγραφο του, την επανέφερε στην τάξη επειδή επιχείρησε να δώσει οδηγίες στους εισαγγελείς για τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων.

Η επίθεση της Υπηρεσιακής Γραμματέως στην ομάδα έρευνας «Αnubis K9»

Σημειώνεται πως πριν από δύο μέρες το Ζougla.gr παρουσίασε αναλυτικό ρεπορτάζ με την καταγγελία της ομάδας έρευνας «Anubis K9» (σ.σ. η ομάδα με τους σκύλους που έχει συμμετάσχει σε υποθέσεις όπως των Τεμπών, της Βιολάντα, του Βασίλη Καλογήρου κ.α.), που έλεγε ότι η κ. Γιαβή έχει ήδη αποστείλει έγγραφη οδηγία προς όλες τις αρμόδιες Αρχές της χώρας, απαιτώντας τον αποκλεισμό του Ευάγγελου Αλεξανδρή (πρώτου νόμιμου εκπροσώπου της ομάδας Anubis) από τον διορισμό του ως πραγματογνώμονα».

Με απλά λόγια, αφού ήθελε αρχικά να δίνει «γραμμή» στους εισαγγελείς για τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων, τώρα αποφασίζει για το ποιος θα διορίζεται πραγματογνώμονας και ποιος όχι.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς την Β. Γιαβή

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα, 23-01-2026

Αριθ. Πρωτ.: 593

Προς

Την κ. Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 641/16-01-2026 έγγραφό σας, που απευθύνεται προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας και κοινοποιήθηκε και σε μας.

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, που χαρακτηρίζεται ως «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2» και έχει ως θέμα την «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής των πραγματογνωμόνων…», ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4938/2022, η Εισαγγελία είναι δικαστική αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία και ότι μόνο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και οι Εισαγγελείς Εφετών έχουν δικαίωμα έκδοσης γενικών οδηγιών προς εισαγγελικούς λειτουργούς.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, οι διακονούντες την εκτελεστική εξουσία υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν δικαιούνται να απευθύνουν εγκυκλίους, γενικές οδηγίες ή συστάσεις προς Εισαγγελείς για ζητήματα σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι η εκκαθάριση των αμοιβών και εξόδων πραγματογνωμόνων γίνεται κατόπιν των προβλεπομένων διαδικασιών και ότι οι γνώμες των Εισαγγελέων αποτελούν απλή γνώμη και άσκηση δικαιοδοτικού έργου.

Η τελική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως διοικητική πράξη, υπόκειται σε έλεγχο ως προς την αιτιολογία της, χωρίς να συνιστά έμμεσο έλεγχο της γνώμης των εισαγγελικών λειτουργών (ΣτΕ 1957/2018, ΣτΕ 1924/2007).

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας».

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