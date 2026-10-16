Σε τροχιά γενικευμένης πολιτικής αντιπαράθεσης εισέρχεται εκ νέου ο χώρος της Κεντροαριστεράς, με τον Αλέξη Τσίπρα να εξαπολύει οξεία κριτική προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη σήκωσε αμέσως το γάντι, την ώρα που η παράλληλη διαμάχη ανάμεσα στον Θανάση Καρτερό και τον Παναγιώτη Δουδωνή πυροδοτεί περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ Αμαλίας και Χαριλάου Τρικούπη.

Οι αιχμές Τσίπρα για τους «αφελείς» και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

Από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβήτησε ευθέως την ικανότητα του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει μια πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ορισμένοι υπέθεσαν λανθασμένα πως η δική του αποχώρηση από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις εκλογές του 2023, θα άνοιγε αυτόματα τον δρόμο για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι παραμέρισε για να διευκολύνει την αναδιάταξη του προοδευτικού χώρου, το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία στα χρόνια που μεσολάβησαν.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κριτική που δέχεται πηγάζει από τον φόβο συγκρότησης μιας προοδευτικής διακυβέρνησης με κορμό την ΕΛΑΣ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ορισμένοι προτιμούν τη διατήρηση της σημερινής κυβέρνησης.

Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας επανέφερε τη συζήτηση γύρω από τις μετεκλογικές συμμαχίες, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο είναι πιθανή μια μελλοντική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.

Αφού ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος και η πολιτική του διαδρομή βρίσκονται σε πλήρη ασυμβατότητα με τη Δεξιά, κάλεσε τις υπόλοιπες δυνάμεις να αποσαφηνίσουν τη στρατηγική τους.

Παρά τις ενστάσεις του για την τακτική του Νίκου Ανδρουλάκη, ο πρώην πρωθυπουργός διευκρίνισε πως η διαφωνία του αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και όχι τους προοδευτικούς πολίτες που στηρίζουν το κόμμα.

Απάντηση Χαριλάου Τρικούπη: «Δεν ακολουθούμε στην τοξικότητα»

Άμεση και αυστηρή ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι εστιάζει τις επιθέσεις του στο ίδιο αντί να ασκεί αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η ιστορία της παράταξης δεν ξαναγράφεται και απέδωσε τις αιτιάσεις της ΕΛΑΣ σε πολιτικό πανικό.

Παράλληλα, υπενθύμισε πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα, όπως τη συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο και τους χειρισμούς στα κόκκινα δάνεια, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό «χρυσό χορηγό» της Νέας Δημοκρατίας και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να τον ακολουθήσει στον κατήφορο της οξύτητας.

Η διαμάχη Καρτερού – Δουδωνή και το… «βλακόμετρο»

Την αντιπαράθεση επιβάρυνε περαιτέρω η δημόσια σύγκρουση του Θανάση Καρτερού με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή.

Αφορμή στάθηκε άρθρο του κ. Καρτερού με αιχμηρούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο κ. Δουδωνής υποστήριξε στη συνέχεια ότι ο αρθρογράφος είχε απομακρυνθεί από κομματικό όργανο της ΕΛΑΣ, ισχυρισμό που ο κ. Καρτερός διέψευσε, κάνοντας λόγο για ανακρίβειες και σκοπιμότητες.

Η κόντρα έκλεισε —προς το παρόν— με νέα παρέμβαση του κ. Δουδωνή, ο οποίος σχολίασε σκωπτικά τις κατηγορίες περί μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας, αναφέροντας πως στην Αμαλίας φαίνεται να χρησιμοποιούν κάποιο «βλακόμετρο».