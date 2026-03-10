Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Press Talk του ERTNews, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη διεθνή ενεργειακή αγορά και στα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Συνεχείς κυβερνητικές συσκέψεις για την ενεργειακή κρίση

Ο υπουργός τόνισε ότι από την έναρξη της κρίσης πραγματοποιούνται καθημερινές συσκέψεις μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων, με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά. Όπως ανέφερε, λίγο πριν από τη συνέντευξη είχε ολοκληρωθεί νέα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εξετάστηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας.

Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με τον ίδιο, μεταβάλλονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία μέσα στην ίδια ημέρα παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις. Παράλληλα, τα συναρμόδια υπουργεία έχουν ήδη καταρτίσει δέσμη προτάσεων που έχει τεθεί υπόψη του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν από το τέλος της εβδομάδας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ως «ασπίδα»

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στις διεθνείς αυξήσεις τιμών. Σήμερα, πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ οι αυξημένες βροχοπτώσεις έχουν ενισχύσει την παραγωγή από υδροηλεκτρικά έργα.

Το διαφοροποιημένο αυτό μείγμα, όπως σημείωσε, περιορίζει την εξάρτηση από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενεργειακή επάρκεια για τουλάχιστον τρεις μήνες

Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει επάρκεια εφοδιασμού για τουλάχιστον 90 ημέρες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με ενεργειακές εταιρείες για την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών προμήθειας. Σε ό,τι αφορά το κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία, η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε τα μέτρα στήριξης να είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση με ενιαία στρατηγική. Όπως σημείωσε, μέχρι σήμερα πολλά κράτη προσπαθούσαν να διαχειριστούν τις κρίσεις μεμονωμένα, γεγονός που ανέδειξε τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Επεσήμανε επίσης ότι η ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς σήμερα η μεταφορά πλεονάζουσας ενέργειας μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης παραμένει περιορισμένη.

Έρευνες για υδρογονάνθρακες σε Ιόνιο και νότια Κρήτης

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε τις προοπτικές αξιοποίησης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ο υπουργός ανέφερε ότι μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Παράλληλα, με τη νέα σύμβαση που εξετάζεται στη Βουλή, διπλασιάζεται η έκταση των περιοχών όπου θα πραγματοποιηθούν έρευνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρώτες γεωφυσικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν στο δεύτερο μισό του έτους.

Η παρουσία μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, όπως η Chevron, εκτιμάται ότι ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην περιοχή.

Περιβάλλον και εθνική στρατηγική

Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων δεν θα γίνει εις βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς θα εφαρμοστούν αυστηρές περιβαλλοντικές μελέτες και κανόνες ασφαλείας. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να προστατεύσει πάνω από το 30% των θαλάσσιων περιοχών της έως το 2030, ενώ με τη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει περίπου στο 35% ήδη από το 2026.

Γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις γεωπολιτικές προεκτάσεις των ερευνών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σημειώνοντας ότι οι ενεργειακές εξελίξεις συνδέονται άμεσα με ζητήματα θαλάσσιων ζωνών και διεθνούς δικαίου. Όπως τόνισε, κάθε δραστηριότητα στην περιοχή θα πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό στο Δίκαιο της Θάλασσας και στο διεθνές δίκαιο.

Οικονομία, ενέργεια και τουρισμός

Κλείνοντας, ο υπουργός εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την ελληνική οικονομία και τον τουρισμό, σημειώνοντας ότι τα πρώτα μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο είναι θετικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οικονομική σταθερότητα της χώρας, το πρωτογενές πλεόνασμα και η μείωση της ανεργίας κάτω από το 8% λειτουργούν ως σημαντικά «αναχώματα» απέναντι στις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις.