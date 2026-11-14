Σε διαδοχικές συναντήσεις με τους αρχηγούς και τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με αποκλειστικό αντικείμενο την ενημέρωσή τους γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση των επαφών, ο κ. Γεραπετρίτης ευχαρίστησε όσους πολιτικούς αρχηγούς έδωσαν το «παρών», χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «ιδιαιτέρως θεσμική». Αναφερόμενος στην ουσία του ζητήματος, ξεκαθάρισε ότι το «γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα» και «συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο».

«Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα», κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως αυτή ήταν η τέταρτη φορά που συναντάται με τους αρχηγούς για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο κύκλος των τετ-α-τετ ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου (14/11) με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη και συνεχίστηκε με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το απόγευμα, ο Υπουργός Εξωτερικών δέχτηκε την πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Από τις συναντήσεις απείχε, κατόπιν δικής του επιλογής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Οι τοποθετήσεις των αρχηγών μετά τις συναντήσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την τεράστια γεωπολιτική και ενεργειακή αξία του έργου, το οποίο, όπως υπενθύμισε, οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από το 2011. Τόνισε ότι το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και πρέπει να προχωρήσει με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας, ενώ άσκησε κριτική για τη γαλλική στάση: «Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου». Ζήτησε, τέλος, από την κυβέρνηση και την Ε.Ε. να εγγυηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου.

Σε αυστηρό τόνο κινήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κάνοντας λόγο για «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού». Όπως ανέφερε, «η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία της επιτρέπει να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας». Ο Γ.Γ. του ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια εφησυχασμού, σημειώνοντας πως δημιουργούνται τετελεσμένα που εντάσσονται σε συγκρούσεις μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαιρέτισε ως θεσμικά επιβεβλημένη την ενημέρωση σε μια κρίσιμη συγκυρία, στέλνοντας παράλληλα ξεκάθαρο μήνυμα: «Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτες και αυτό το μήνυμα οφείλει η χώρα και η κυβέρνηση να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία στα διεθνή φόρα». Επισήμανε, επίσης, τον έντονο προβληματισμό της για τις συνεχιζόμενες, όπως είπε, «τουρκικές εντελώς αβάσιμες και προκλητικές φερόμενες διεκδικήσεις».

Εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου έκανε λόγο για καθυστερημένη ενημέρωση. Ξεκαθάρισε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση «δεν δίνει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία» για τους χειρισμούς της, επανέλαβε το αίτημα για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών απέναντι στην τουρκική στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» και ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία.

Ηχηρή αποχή από τον Κυριάκο Βελόπουλο

Επιλέγοντας να μην προσέλθει στο ραντεβού των 13:00, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. «Εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο, ούτε έχουμε διάθεση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη φάρσα», ανέφερε σε δήλωσή του, χαρακτηρίζοντας τη ρηματική διακοίνωση «ένα εγκληματικό λάθος».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη στάση των υπολοίπων κομμάτων, αναφέροντας: «Αφήνουμε τα άλλα κόμματα να γελοιοποιηθούν και να γίνουν δεκανίκια της κυβέρνησης… Δεν θα πάμε λοιπόν στο Υπουργείο Εξωτερικών και αφήνουμε τα άλλα κόμματα να διασυρθούν». Κατέληξε λέγοντας πως η Ελληνική Λύση δεν νομιμοποιεί «τα κυβερνητικά λάθη», αρνούμενη τον ρόλο της «γλάστρας».