Σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον και τη σχεδίαση του στρατεύματος αναμένονται στο Κοινοβούλιο, καθώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναμένεται να παρουσιάσει τα νεότερα δεδομένα για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η σχετική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 16:00, ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Υπουργός θα προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση των βουλευτών σχετικά με την επικαιροποίηση της Δομής Δυνάμεων. Πρόκειται για έναν κομβικό σχεδιασμό που αφορά την αναδιοργάνωση των σχηματισμών, τη βελτιστοποίηση της στελέχωσης και την προσαρμογή των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση αφορά στην τρίτη φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων.