Την προοδευτική ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Αττικής με περίπου 1.400 νέους αστυνομικούς ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026. Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ανώτατα και ανώτερα στελέχη του Σώματος, καθώς και υπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων και συνδικαλιστικών φορέων.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, 600 αστυνομικοί αναμένεται να τοποθετηθούν σε υπηρεσίες και Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής μέσα στην άνοιξη, ενώ οι υπόλοιποι 800 θα στελεχώσουν τις κατά τόπους Διευθύνσεις έως το φθινόπωρο. Στόχος, όπως είπε, είναι «να ενισχυθεί κάθε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής και να λειτουργούν πλήρως και αποτελεσματικά όλα τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων», τα οποία –όπως υπογράμμισε– διαχειρίζονται και εξιχνιάζουν καθημερινά ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνεχάρη παράλληλα το προσωπικό για τα αποτελέσματα που πέτυχε το 2025 και επισήμανε ότι για το 2026 βασική προτεραιότητα της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας είναι η βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών της Αττικής, που, όπως είπε, βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή αντιμετωπίζοντας δύσκολα και απαιτητικά περιστατικά. Πρόσθεσε ακόμη ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα καταβληθεί το επίδομα διοίκησης σε όλους τους δικαιούχους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.

Κλείνοντας, ο υπουργός κάλεσε τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίσουν και το 2026 «με σχέδιο, στρατηγική, σύγχρονα μέσα και υψηλούς στόχους», ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια στις πόλεις, τις γειτονιές και συνολικά στη χώρα.

Τέλος, την πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ένωσης ευλόγησε ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης Αστυνόμος Β΄ π. Αλέξιος Κουρτέσης.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ