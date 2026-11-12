Νέα οικονομική ενίσχυση 32 εκατ. ευρώ προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προωθεί η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να περιορίσει την πίεση από το αυξημένο κόστος των καυσίμων και να συγκρατήσει τις τιμές των εισιτηρίων. Η παρέμβαση αφορά τόσο τις εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια ελεύθερης δρομολόγησης όσο και εκείνες που εξυπηρετούν τις άγονες γραμμές.

Το μέτρο προβλέπει επιδότηση 0,16 ευρώ ανά λίτρο ναυτιλιακού καυσίμου για προμήθειες που πραγματοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους της ακτοπλοΐας.

Κικίλιας: Να περιορίσουμε τις επιβαρύνσεις και να στηρίξουμε τους νησιώτες

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνέδεσε την ενίσχυση των εταιρειών με την ανάγκη στήριξης των μετακινήσεων των νησιωτών.

«Η ακτοπλοΐα είναι ζωτικής σημασίας για τα νησιά μας, τις μετακινήσεις των νησιωτών. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Γι’ αυτό προχωράμε σε μια νέα παρέμβαση ύψους 32 εκατ. ευρώ, με στόχο να περιορίσουμε τις επιβαρύνσεις για τις εταιρείες, ώστε να συμβάλουμε στη συγκράτηση του κόστους στην ακτοπλοΐα και να στηρίξουμε έμπρακτα τους νησιώτες μας», δήλωσε.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις και ο έλεγχος των παραστατικών

Οι όροι εφαρμογής εξειδικεύονται από τα δύο συναρμόδια υπουργεία και την ΑΑΔΕ. Στόχος είναι η υποβολή των αιτήσεων, ο έλεγχος και η καταβολή της ενίσχυσης να πραγματοποιούνται πλήρως ηλεκτρονικά, με διασταύρωση των σχετικών παραστατικών.

Η παρέμβαση σχεδιάζεται να υλοποιηθεί μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων METSAF, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί η κρίση στις τιμές των καυσίμων και παραταθεί το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Έως 92 εκατ. ευρώ από τις δύο παρεμβάσεις

Η νέα ενίσχυση προστίθεται στο ήδη θεσμοθετημένο μέτρο, ύψους έως 60 εκατ. ευρώ, για την αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών λόγω των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, η αποζημίωση αυτή ικανοποιεί πάγιο αίτημα του κλάδου και συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, παρά την ενεργειακή κρίση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο παρεμβάσεων φτάνει έως τα 92 εκατ. ευρώ, με στόχο τη διατήρηση της βιωσιμότητας του ακτοπλοϊκού δικτύου και την απρόσκοπτη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών.