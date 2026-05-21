Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ανακοίνωση της επισημαίνει την αναγκαιότητα της άρσης ασυλίας βουλευτή για πράξεις που δεν ανάγονται στα καθήκοντά του, με αφορμή την άρση ασυλίας της προέδρου του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς τονίζουν: «Ανοίγει πλέον η οδός της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγησης των πράξεών της».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

​«Η κατά πλειοψηφία της Βουλής άρση ασυλίας της βουλευτή Ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις που διέπραξε σε βάρος δικαστικών λειτουργών, χαιρετίζεται από το Δικαστικό Σώμα ως αναγκαίο προστάδιο προστασίας της προσωπικότητας των λειτουργών.

Ανοίγει πλέον η οδός της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγησης των πράξεών της.

Κακουργηματικές – εγκληματικές ενέργειες που διαπράττονται από βουλευτές – δικηγόρους και δεν έχουν καμία απολύτως συνάφεια ούτε με τη δικηγορική ιδιότητα ούτε με τα βουλευτικά καθήκοντα οφείλουν να καταδικάζονται από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων της χώρας και από τους δικηγορικούς συλλόγους. Η βουλευτική ασυλία δεν δόθηκε από τον Συνταγματικό νομοθέτη ως ιδιαίτερο προνόμιο συγκάλυψης ποινικών αδικημάτων σε βάρος πολιτών αλλά ως προστασία του βουλευτή για πράξεις συνδεόμενες με τα καθήκοντά του.

Το ζήτημα της κατάργησης της διάταξης περί ευθύνης των Υπουργών στα πλαίσια της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, ως προς το οποίο δείχνουν ευαισθησία τα πολιτικά κόμματα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ξέχωρα από την ειδική διακριτική μεταχείριση που απολαμβάνουν οι βουλευτές όταν ενεργούν ως πολίτες.

Τούτο δεν συνιστά απλά αναγκαίο όρο εμπιστοσύνης του λαού στη Δικαιοσύνη, αλλά ιδίως έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειας εμπέδωσης της δημοκρατικής αντίληψης ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο».