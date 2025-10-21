Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια της Βουλής και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως θα υποστηριχθεί από ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την απόσυρσή της κυβερνητικής πρότασης.

«Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, τονίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία θέλει να χρησιμοποιήσει «ψευτοδιλήμματα».

«Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία. Παραβιάζει το άρθρο 11 για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας», κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, υποβάλλοντας κι εκείνος ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Δείτε live την συνεδρίαση: