Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ένταση σημειώθηκε στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη συζήτηση on camera. Αφορμή στάθηκε η πρώτη ερώτηση που της έγινε, η οποία αφορούσε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Η Φαίη Μαυραγάνη υποδέχτηκε τη βουλευτή αναφέροντας: «Ακούσαμε χτες την ανακοίνωση για το όνομα του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα…», με την κ. Κωνσταντοπούλου να απαντά: «Μην ξεκινάμε με αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος».

«Δεν θα αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο συστηματικά για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου πριν αποχωρήσει.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι προτεραιότητά της είναι θέματα της επικαιρότητας που «καίνε τον κόσμο», όπως το πρόσφατο νομοσχέδιο για το εργασιακό, τα προβλήματα στους δρόμους και η εφαρμογή του ΚΟΚ. Όταν ξαναρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε ότι υπάρχει προσπάθεια να προβληθεί μια ανύπαρκτη συνθήκη και η ίδια δεν προτίθεται να συμμετέχει σε αυτό. «Όταν ο κύριος Τσίπρας κάνει κόμμα, τότε θα υπάρξουν σχόλια. Εγώ θα φύγω τώρα, γιατί θεωρώ ότι προάγεται η εικόνα ενός ανενεργού πολιτικού, ενώ εγώ δίνω μάχη καθημερινά», δήλωσε πριν αποχωρήσει από την εκπομπή.

Η παρουσιάστρια, αφού η κ. Κωνσταντοπούλου αποχώρησε, σχολίασε: «Νομίζω ότι μπορούσαμε να κάνουμε μία κουβέντα. Δεν ήθελε η κυρία Κωνσταντοπούλου».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΣΚΑΪ