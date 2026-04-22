Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, σε μια συνάντηση που είχε και απρόσμενες στιγμές χαλαρότητας μπροστά στις κάμερες.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός δεν έκρυψε την αμηχανία του για την ενδυματολογική του επιλογή, σχολιάζοντας με χιούμορ πως δεν περίμενε τόσο επίσημο κλίμα. Απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη, εξέφρασε την ελπίδα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης να μην παρερμηνεύσουν την εμφάνισή του, αλλά να τη δουν ως αποτέλεσμα «έλλειψης σωστής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό» του.

Συγκεκριμένα, ο Έντι Ράμα είπε μπροστά στις κάμερες: «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε αντίστοιχο τόνο: «Aναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό».

Τι συζήτησαν οι δύο πρωθυπουργοί

Πέρα από το… ενδυματολογικό στιγμιότυπο, οι δύο πρωθυπουργοί εστίασαν στις προοπτικές επίλυσης των εκκρεμοτήτων στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία για να κλείσουν ανοιχτά ζητήματα και να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία.

Από την πλευρά του, ο Αλβανός πρωθυπουργός υπογράμμισε τη βούληση της χώρας του να προχωρήσει στην υλοποίηση όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί, τόσο στο επίπεδο της στρατηγικής συνεργασίας όσο και στα επιμέρους θέματα που παραμένουν στο τραπέζι.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο διάλογος μεταξύ των δύο ηγετών εξελίχθηκε ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Είναι πάντα χαρά μου να σε καλωσορίζω στην Αθήνα αγαπητέ Έντι, με αφορμή τη συμμετοχή σου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Είναι πάντα καλό να μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε μία αποτίμηση της σημαντικής προόδου που έχουμε σημειώσει στις διμερείς μας σχέσεις και τη συνεχή υποστήριξή μας στη δύσκολη πορεία που έχετε χαράξει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύω, όμως, ότι έχουμε ακόμα μια σημαντική ευκαιρία να επιλύσουμε και τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και να εδραιώσουμε την αληθινή φιλία μεταξύ των δύο λαών μας.

Επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να σε καλωσορίσω για άλλη μια φορά στην Αθήνα, και ξέρω ότι σου αρέσει πολύ να έρχεσαι εδώ».

Έντι Ράμα: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, να σας πω την αλήθεια, νιώθω ανακουφισμένος που ό,τι πρέπει να μείνει στο παρελθόν έχει μείνει στο παρελθόν, γιατί αυτό μου δίνει σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα να έρχομαι πιο συχνά στην όμορφη χώρα σας, την οποία λατρεύω.

Θέλω, εν τω μεταξύ, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την υποστήριξη. Την εκτιμούμε πολύ. Και, ναι, είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό που συμφωνήσαμε από κοινού, ένα τολμηρό έγγραφο στρατηγικής εταιρικής σχέσης όπου αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα και δεν υπάρχει πλέον κανένα εκκρεμές θέμα μεταξύ μας, ενώ θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε αυτήν την περιοχή πολύ πιο σημαντική και σε αυτό το επίπεδο», κατέληξε ο Αλβανός πρωθυπουργός.