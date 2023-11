Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο πίσω από την απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, να ματαιώσει το σημερινό ραντεβού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι φήμες οργιάζουν για το τι αλήθεια συνέβη και κατέληξε αρνητικά η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λονδίνο.

Από την μια, όλα δείχνουν ότι την ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην συνέντευξη του στο ΒΒC για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και την σύγκριση του με την Μόνα Λίζα και υπάρχει και η πιθανότητα να ενοχλήθηκε ο Ρίσι Σούνακ για την συνάντηση Μητσοτάκη με τον ηγέτη των Εργατικών, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον με 17 μονάδες του Βρετανού Πρωθουπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων επισήμανε, ότι «θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν».

«Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία. Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε;».

Δείτε εδώ το επίμαχο απόσπασμα από την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο BBC.

Η ενόχληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ακύρωση της συνάντησης του με τον Ρίσι Σούνακ

Μετά από την ακύρωση της σημερινής συνάντησης από Ρίσι Σούνακ, ο Κυριάκος Μητσάκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ (πρώην twitter) την έντονη ενόχληση του.

«Εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Ελλάδα και Βρετανία ενώνονται από παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και το πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων είναι εξαιρετικά ευρύ. Οι θέσεις της Ελλάδος για το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι γνωστές.

Ήλπιζα να έχω την ευκαιρία να τις συζητήσω και με τον Βρετανό ομόλογό μου, μαζί με τις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας: Γάζα, Ουκρανία, Κλιματική κρίση, μετανάστευση.

Όποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πως σχολιάστηκε η απόφαση του Σούνακ από τα Βρετανικά Μέσα

Η απόφαση του Ρίσι Σούνακ σχολιάστηκε όπως ήταν φυσικό και από τα Μέσα Ενημέρωσης της Βρετανίας, τα οποία έκαναν λόγο για διπλωματική διαμάχη με την Ελλάδα.

Το Sky News ανέφερε το πρωί της Τρίτης (28/11) ότι η βρετανική κυβέρνηση συζήτησε το ενδεχόμενο να μπλοκάρει την άδεια εξαγωγής γλυπτών του Παρθενώνα, την οποία ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να σταλθούν πίσω. Το σχέδιο για προσωρινή παραχώρηση προωθεί ο Τζορτζ Όσμπορν, πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου και πρώην καγκελάριος των Τόρις. Ένας ανώτερος εκπρόσωπος των Τόρις είπε ότι ο κ. Όσμπορν επεξεργαζόταν μια «κακή συμφωνία» που καθιστά τη θέση του «ανεπίτρεπτη», προσθέτοντας ότι «πρέπει να φύγει».

Οι Financial Times, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο «Σούνακ σνομπάρει τον κ. Μητσοτάκη» συμπλήρωσαν ότι ο Στάρμερ, ο οποίος εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια όπου βρίσκεται το Βρετανικό Μουσείο, επρόκειτο να πει στον κ. Μητσοτάκη ότι οι Εργατικοί δεν θα αλλάξουν τον νόμο σχετικά με τα Γλυπτά σε συνάντηση τη Δευτέρα.

Το BBC μίλησε για διπλωματική διαμάχη, λέγοντας: «Η εμφάνιση του κ. Μητσοτάκη στην Κυριακή του BBC έχει εκνευρίσει τον κ. Σούνακ» και αναφέρεται σε ανώτερη πηγή των Συντηρητικών η οποία υποστήριξε: «Ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση μετά από σχόλια σχετικά με Γλυπτά του Παρθενώνα πριν από αυτήν».

Οι New York Times σχολίασαν αναφέροντας πως «Για τον κ. Σούνιακ, η διπλωματική διαμάχη με την Ελλάδα είναι ένας ανεπιθύμητος αντιπερισπασμός σε μια εποχή που αντιμετωπίζει μια στάσιμη οικονομία και ένα ρήγμα στο Συντηρητικό Κόμμα του σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική».

Αντιδράσεις για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη με Σούνακ

Οι Βρετανοί επέλεξαν τα social media και συγκεκριμένα την πλατφόρμα Χ (πρώην twitter) για να εκφράσουν την αντίθεσή τους, με την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού.

«Τι έχει συμβεί στη Βρετανία; Ο Σουνάκ ακυρώνει μια συνάντηση με τον Μητσοτάκη επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τις αιωνόβιες απαιτήσεις για τα μάρμαρα του Ελγίνου ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο. Εν μέσω πολέμου στην ήπειρο και κρίσης στη Μέση Ανατολή, σε αυτό εστιάζει ο Σουνάκ;;», είπε ένας ακόλουθος.

