Επαφές με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου πραγματοποιεί από σήμερα στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το πρωί συναντήθηκε με τον αναπληρωτή βοηθό υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Τζόσουα Βολζ , ενώ ακολούθησε επαφή με στελέχη του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου (USTR), τον Sam Mulopulos και την Zoe Sophos.

Το απόγευμα ο κ. Κικίλιας είχε συνάντηση με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζέρι Μόραν, καθώς και με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ. Αργότερα, συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με στελέχη του Εθνικού Συμβούλιου Ενεργειακής Κυριαρχίας (NEDC).

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται το βράδυ με τη συμμετοχή του σε δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στην οποία θα παραστεί ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.