Ως ιστορική στιγμή για μια χριστιανική ορθόδοξη χώρα χαρακτηρίζεται από τον βρετανικό Τύπο η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικός νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίστηκε επί πρωθυπουργίας του Ντέιβιντ Κάμερον, τον Ιούλιο του 2013 και είναι σε ισχύ για πάνω από μια δεκαετία.

Έτσι, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας και νυν υπουργός Εξωτερικών, με μήνυμά του στο Χ, επαινεί τη χθεσινή απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου. «Χαιρετίζω θερμά την απόφαση της Ελλάδας να επιτρέψει τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών και να αναγνωρίσει τις ομόφυλες οικογένειες» γράφει χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα πως «έχοντας υπερήφανα υποστηρίξει τους γάμους ομοφυλόφιλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου χιλιάδες ζευγάρια μπορούν να ανταλλάσσουν όρκους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρίζω ότι αυτό είναι φανταστικό νέο για τους ανθρώπους στην Ελλάδα».

I warmly welcome Greece’s decision to allow equal marriage and recognise same-sex families.

Having proudly championed same-sex marriage in the UK, which has seen thousands of couples able to take their vows in the UK, I know this is fantastic news for people in Greece.

— David Cameron (@David_Cameron) February 15, 2024