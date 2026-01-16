Τη στάση του Οδυσσέα απέναντι στις σειρήνες επιστράτευσε ως παράδειγμα σε νέα του τηλεοπτική συνέντευξη ο Γιάνης Βαρουφάκης, για να στηρίξει εκ νέου τις θέσεις του για την «εμπειρία του με τα ναρκωτικά».

Ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 επανέλαβε τις απόψεις του, σημειώνοντας ότι στόχος του ήταν να αναδείξει πως οι ουσίες μπορεί να προσφέρουν στιγμιαία ευχαρίστηση, αλλά εγκυμονούν και σοβαρούς κινδύνους.

Επισήμανε ότι δεν προτίθεται να ανακαλέσει όσα είπε, υπογραμμίζοντας πως το μήνυμά του είχε στόχο να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάρτηση, που μπορεί να προκαλέσουν οι ουσίες, παρά τη στιγμιαία ευχαρίστηση.