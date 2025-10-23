Επιμέλεια: Γ.Κ.

Χάος επικράτησε στην αίθουσα της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε έντονη επίθεση κατά των παρευρισκομένων, εξαιτίας της απόφασης να τεθεί χρονικός περιορισμός στη χρήση των μικροφώνων της Ολομέλειας.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν, σύμφωνα με μέλη της Διάσκεψης, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ύψωσε το κινητό της, προσπαθώντας να τραβήξει βίντεο ή φωτογραφία της Ντόρας Μπακογιάννη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε με σφοδρότητα τη βουλευτή και πρώην Υπουργό της ΝΔ, μεταξύ άλλων, για την υπόθεση Siemens και για το τροχαίο δυστύχημα που φέρεται να προκάλεσε όχημα της προσωπικής της ασφάλειας. Η κ. Μπακογιάννη γύρισε την καρέκλα της προς την πλευρά της Κωνσταντοπούλου, γεγονός που οδήγησε την τελευταία να σηκώσει το κινητό και να καταγράψει την αντίδρασή της. Το επεισόδιο παρατηρήθηκε από την ‘Ολγα Γεροβασίλη, Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία.

«Δεν μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα! Τι είναι αυτά; Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;» φέρεται να είπε, εισπράττοντας με τη σειρά της επίθεση από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία επέκτεινε τις επικρίσεις της και σε όλα τα μέλη της Αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι «ξεπλένουν» την Κυβέρνηση.

Πηγές αναφέρουν ότι η κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε την κ. Κωνσταντοπούλου «υστερική» μετά το περιστατικό.