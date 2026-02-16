Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μπήκαν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-HelleniQ Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι συμβάσεις υπογράφηκαν 18 μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες, που μετείχαν στην διαγωνιστική διαδικασία και λιγότερο από ένα χρόνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (30.4.2025).

Στην αρχή της σύσκεψης και πριν από την υπογραφή των συμφωνιών τοποθετήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο κ. Gavin Lewis από τη Chevron, καθώς και ο κ. Ανδρέας Σιάμισης από Helleniq Energy.

«Η χώρα κάνει άλμα στον τομέα της Ενέργειας», επισήμανε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός που τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά δυναμικά με σεισμικές έρευνες σε έκταση μεγαλύτερη από ό,τι είχε γίνει την τελευταία δεκαετία, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την περιοχή που είναι διαθέσιμη για ανακαλύψεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές LNG, αγωγούς και εργοστάσια μετατροπής, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή στρατηγική να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, δημιουργούν νέες γεωπολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες. Η Ελλάδα πλέον μπορεί να παράξει και να προμηθεύσει φυσικό αέριο στις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της περιοχής.

Δείτε απόσπασμα από τις δηλώσεις του:

Το πρόγραμμα εξερεύνησης ξεκινά σε 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ωστόσο στη συνέχεια, το εύρος θα διπλασιαστεί.

Μετά την υπογραφή, οι συμβάσεις κατατίθενται στη Βουλή προς κύρωση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ερευνητικό πρόγραμμα ενώ θα προηγηθεί η έγκριση της Περιβαλλοντικής μελέτης η οποία αναμένεται από το β´ εξάμηνο του 2026. Οι παραχωρήσεις αφορούν τις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», καθώς και τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ», όπου η κοινοπραξία έχει ήδη αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής.

O κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου

Μόλις οι έρευνες πάρουν επισήμως το «πράσινο φως» ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, θα δώσει τη δυνατότητα διοχέτευσης των κοιτασμάτων, εφόσον αυτά ανακαλυφθούν, στη διεθνή αγορά. Ο κάθετος διάδρομος αποτελείται από τις υποδομές υποδοχής και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην χώρα και τους διασυνδετήριους αγωγούς με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το θέμα μάλιστα θα συζητηθεί στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον με συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι 4 περιοχές που παραχωρούνται για έρευνες έχουν συνολική έκταση 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με δυνατότητα να επεκταθούν στα 94.000. Οι σεισμικές έρευνες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν πριν το τέλος του χρόνου. Δεν αποκλείεται να συνδυαστούν με έρευνες και σε άλλες περιοχές, κάτι για το οποίο πρόσφατα εκδήλωσε ενδιαφέρον μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των σεισμικών ερευνών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές αποτυπώσεις, που επιτρέπουν τη λεπτομερή απεικόνιση των γεωλογικών σχηματισμών κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα και τον εντοπισμό πιθανών στόχων για γεώτρηση. Το συνολικό κόστος των πρώτων αυτών σεισμικών εργασιών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 40 εκατ. ευρώ και θα αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση του γεωλογικού δυναμικού των περιοχών.

Η επόμενη φάση αφορά τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων, με τον σχετικό προϋπολογισμό να υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, καθιστώντας και την πιο δαπανηρή φάση του προγράμματος. Η γεώτρηση αποτελεί το καθοριστικό βήμα για την επιβεβαίωση της ύπαρξης κοιτασμάτων και την εκτίμηση της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων.