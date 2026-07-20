Ηχηρό μήνυμα δικαιοσύνης και ελευθερίας για το νησί της Κύπρου έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, λόγω της επετείου των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή.

«… Πενήντα δύο χρόνια μετά, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος…»

Με τη σειρά του, ο Π. Μαρινάκης δήλωσε:

«Η τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου αποτελούν μια διαρκή πρόκληση απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων, δεν λησμονούμε τους αγνοουμένους και στεκόμαστε στο πλευρό των εκτοπισμένων», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο κυβερνητικός εκρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης προσθέτει: «Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Ο χρόνος δεν νομιμοποιεί την αδικία, ούτε σβήνει την ιστορική αλήθεια.

Η Κύπρος αξίζει να ζήσει ελεύθερη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς διαχωριστικές γραμμές. Μέχρι τότε, η μνήμη παραμένει δύναμη, η δικαιοσύνη απαίτηση και η ελευθερία αδιαπραγμάτευτος στόχος».