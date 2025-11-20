Σήμερα (20/11) το μεσημέρι, στις 14:30, στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (18/11), σε ηλικία 87 ετών.

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός. Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση.

Στις 27 Ιανουαρίου του 2015, ανέλαβε για πρώτη φορά κυβερνητικά καθήκοντα ως υπουργός Επικρατείας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τομέα ευθύνης τον Συντονισμό του κυβερνητικού έργου, θέση στην οποία παρέμεινε και μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και μέχρι το 2019, με αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2015, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Αθήνας με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, και επανεξελέγη στις εκλογές του 2019 συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά.

Επικήδειοι από Κακλαμάνη, Τσίπρα, Βούτση, Φάμελλο

Στην πολιτική κηδεία, επικήδειους αναμένεται να εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και συνεργάτες του.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη ζητεί αντί στεφάνου, όσοι επιθυμούν, να καταθέσουν χρήματα για την ενίσχυση του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ (τρ. λογαριασμός Alpha Bank: GR3101402350235002002004806, Εθνική Τράπεζα: GR8801101130000011329600446).