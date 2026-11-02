Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με την ομόλογό του της Λετονίας, Μπάιμπα Μπράζε.

Αφορμή για τη συνομιλία των δύο αξιωματούχων στάθηκε η επίσημη ανάληψη της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από τη βαλτική χώρα, εξέλιξη που σηματοδοτεί μια περίοδο αυξημένων διπλωματικών ευθυνών σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν την προσήλωση των χωρών τους στις αρχές και τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής ασφάλεια.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της οποίας η Αθήνα ανέδειξε ως βασικές προτεραιότητες, τη θαλάσσια ασφάλεια, την προστασία των αμάχων, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, καθώς και την προώθηση της Ατζέντας «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια».

Η ελληνική πλευρά ευχήθηκε στη Λετονία κάθε επιτυχία κατά την άσκηση των καθηκόντων της στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας.