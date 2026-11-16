Για ακόμη μία φορά, ο Yπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, επανέφερε στο προσκήνιο τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Επιλέγοντας μια χρονική συγκυρία υψηλού συμβολισμού —μόλις ένα εικοσιτετράωρο πριν από την 53η επέτειο της 17ης Νοεμβρίου— ο κ. Γεωργιάδης ανακίνησε ένα ζήτημα που αφορά νέους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, επαναλαμβάνοντας μια ρητορική που ταυτίζεται με τις παλαιότερες θέσεις του από την εποχή του ΛΑ.Ο.Σ.

Η αναφορά στο «πόρισμα Τσεβά»

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (16/11) στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», ο υπουργός Υγείας κλήθηκε να τοποθετηθεί ευθέως για το αν υπήρξαν θύματα. Η απάντησή του παρέπεμψε στο πολυσυζητημένο δικαστικό έγγραφο της μεταπολίτευσης: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο συντάχθηκε έναν χρόνο μετά τα γεγονότα και έχει δεχθεί έντονη κριτική για τη φρασεολογία του, αναφέρει όντως πως «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον». Ωστόσο, το ίδιο κείμενο καταγράφει ρητά νεκρούς και τραυματίες στον περιβάλλοντα χώρο του ιδρύματος από τα πυρά των δυνάμεων καταστολής. Ερωτηθείς αν αμφισβητεί συνολικά την εξέγερση, ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε: «Πότε είπα ότι δεν έγινε; Προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη».

Ο διαχωρισμός του χώρου και τα ιστορικά δεδομένα

Η τακτική της αμφισβήτησης του αριθμού των θυμάτων επανέρχεται σχεδόν κάθε Νοέμβριο, επιχειρώντας να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες γύρω από τα ιστορικά γεγονότα. Ο κ. Γεωργιάδης περιόρισε σκόπιμα την έννοια του «Πολυτεχνείου» αυστηρά εντός των πυλών του ιδρύματος. Παρ’ όλα αυτά, η σύγχρονη ιστοριογραφία έχει ταυτοποιήσει 24 έως 26 επώνυμους νεκρούς στους γύρω δρόμους και το κέντρο της Αθήνας, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και το ίδιο το δικτατορικό καθεστώς είχε παραδεχθεί επίσημα την ύπαρξη τουλάχιστον 12 νεκρών.

Η παρέμβαση του Κώστα Λαλιώτη

Άμεση ήταν η αντίδραση του Κώστα Λαλιώτη, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και μέλους της συντονιστικής επιτροπής της κατάληψης του 1973. Αποχωρώντας το μεσημέρι της Δευτέρας από τα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη —όπου βρισκόταν λόγω της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με τη Νίνα Κασιμάτη— σχολίασε στους δημοσιογράφους: «Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ. Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν; 22.000 κατά αμάχων».

Τι αποδεικνύουν οι έρευνες και τα αρχεία της εποχής

Πρόσφατα, η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας παρουσίασε έναν διαδραστικό χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι 24 επιβεβαιωμένοι νεκροί, καθώς και οι 133 τραυματίες που κατέθεσαν στη δίκη της χούντας. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το βιβλίο του Ιερώνυμου Λύκαρη «Το αίμα το αδικαίωτο ποτέ δεν ησυχάζει» (εκδ. Καστανιώτη), το οποίο βασίζεται στην έρευνα του Διευθυντή Ερευνών του ΕΙΕ, Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, αλλά και στα επίσημα πρακτικά των δικαστηρίων.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η δικηγορική παράταξη αποδομεί τον ισχυρισμό περί «μηδενικών θυμάτων», παραθέτοντας αδιάσειστα αριθμητικά δεδομένα:

Οι νεκροί: Ακόμα και τα αρχεία της Ασφάλειας και ο λογοκριμένος Τύπος των ημερών κατέγραφαν εξαρχής 12 νεκρούς από πυροβόλα όπλα.

Οι τραυματίες στα νοσοκομεία: Ενώ στις δίκες κατέθεσαν 133 άτομα, τα επίσημα βιβλία των νοσοκομείων και των κλινικών της Αθήνας δείχνουν 320 διακομιδές.

Τα αρχεία της Ασφάλειας και του Τσεβά: Οι καταστάσεις της Ασφάλειας περιλαμβάνουν ονομαστικά 510 τραυματίες (από σφαίρες, γκλομπς και δακρυγόνα), ενώ ο ίδιος ο εισαγγελέας Τσεβάς στην προανάκρισή του κατέγραψε 1.103 τραυματίες με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, αριθμός που παραμένει ελλιπής, καθώς πολλοί πολίτες απέφυγαν τα νοσοκομεία υπό τον φόβο της σύλληψης.