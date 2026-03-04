Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε αποψινή (4/3) του συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό «Action», ερωτηθείς σχετικά, επανέλαβε ότι «έχω μια πληροφορία η οποία είναι έγκυρη ότι τα τέσσερα drones που κατευθύνθηκαν από το Ιράν, την Δευτέρα, τα δύο αφορούσαν τον στόχο της στρατιωτικής βάσης των Βρετανών στο Ακρωτήρι της Κύπρου και τα άλλα δύο κατευθύνονταν στη Σούδα».

«Νομίζω ότι έτσι τελικά είναι, γιατί αμέσως υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας και ακολούθησε η απόφαση για αποστολή και εγκατάσταση των Patriot στην Κάρπαθο για να ενισχύσουν την αεράμυνα» πρόσθεσε.

Στην αρχή της συνέντευξής του σημείωσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει εγκληματικές ευθύνες γιατί έχει μπλέξει τη χώρα μας σε αυτόν τον αποκρουστικό πόλεμο, σε αυτή την γκαγκστερική επιδρομή του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν που ανάβει τη φωτιά του πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή».

«Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δυστυχώς, το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και άλλες που υποδέχονται Αμερικανούς που κάνουν επίθεση προς το Ιράν, άρα είναι θέμα ημερών, όχι η Ελλάδα γενικά, αλλά οι αμερικανοΝΑΤΟΊκές στρατιωτικές βάσεις (στην Ελλάδα) να γίνουν στόχος αντιποίνων, εάν συνεχιστεί αυτό το μακελειό και εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο και με την αποστολή και άλλων φρεγατών και άλλων οπλικών συστημάτων πέραν αυτών που υπάρχουν, όπως στη Σαουδική Αραβία ή αλλού» πρόσθεσε.

Υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα και «επιβεβαιώνεται σε μια πολύ επικίνδυνη συγκυρία», καθώς «από την αρχή έλεγε ότι η ύπαρξη αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκειο, στον Άραξο, με την Ελλάδα να έχει γίνει ορμητήριο πολεμικών εμπλοκών, εκτελώντας ΝΑΤΟϊκές αποστολές, με τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων οδηγούν σε αυτή την κατάσταση της δικαιολογημένης ανησυχίας και ανασφάλειας από τον ελληνικό λαό».

«Αυτό δεν λύνεται ούτε με ευχολόγια, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Εδώ και τώρα να κλείσουν αυτές οι βάσεις. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι στόχος αντιποίνων, όπως δεν μπορεί η χώρα μας να είναι θύτης άλλων λαών».

Ο κ. Κουτσούμπας είπε, μεταξύ άλλων, «η ουσία είναι ότι αυτό (οι αμερικανικές βάσεις ως στόχος αντιποίνων) συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν συμμάχους τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και έχουν στα εδάφη τους αμερικάνικες και ΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές βάσεις. Αφού συμβαίνει αυτό είναι φυσικό και επόμενο – και απαντώ πολιτικά – ότι θα συμβεί και στη χώρα μας, όπως συνέβη και στην Κύπρο».

Είπε ότι «έχουν υπογραφεί συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης που μιλούν για τον ρόλο αυτών των βάσεων», προσθέτοντας «μην μας πουν για προστασία του “οικουμενικού Ελληνισμού”. Ποιος Ελληνισμός υπάρχει στη Σ. Αραβία, στην Aramco που βομβαρδίζεται;».

Συμπλήρωσε ότι «ο πόλεμος έχει συγκεκριμένες αντιθέσεις, ανταγωνισμούς, υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέρονται και έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις και εδώ συγκρούονται διεθνώς οι ΗΠΑ με την Κίνα. Αυτή είναι η ουσία».

«Η Ελλάδα αντί να κρατήσει μια στάση ειρηνόφιλη, με τους λαούς στο πλευρό της, τηρεί μια στάση που είναι με τις άρχουσες τάξεις των χωρών αυτών, με τα στρατιωτικά επιτελεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση θα μπορούσε, έστω, να κλείσει τις αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα – ας μην κάνει αυτό που λέει το ΚΚΕ να τις κλείσει οριστικά – για όσο διαρκεί ο πόλεμος μέχρι να υπάρξει μια έστω ειρηνευτική διαδικασία που δεν τη βλέπω και πολύ κοντά».

Κατήγγειλε «τα χοντρά ψέματα που επικαλούνται ΗΠΑ – Ισραήλ και αναπαράγει η ελληνική κυβέρνηση για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο». Στηλίτευσε «την υποκρισία όλων αυτών, που καταδικάζουν το αυταρχικό καθεστώς στο Ιράν, αλλά όχι τα αυταρχικά καθεστώτα στις χώρες του Κόλπου».

Όσον αφορά την παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, σημείωσε ότι «αυτές δεν πάνε για να προστατεύσουν τον Κυπριακό λαό, όπως ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση, αλλά τις βρετανικές βάσεις που εξυπηρετούν τις αμερικανικές δυνάμεις, ενώ βάσει συμφωνιών οι βρετανικές βάσεις έχουν καθεστώς κυριαρχίας στο 3% του εδάφους της Κύπρου και το 37% είναι υπό την κατοχή του άλλου ΝΑΤΟϊκού συμμάχου της Ελλάδας, της Τουρκίας».