Με αιχμές κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όσο και για εσωτερικά, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε στην εθνική ανάγκη διαχείρισης του δημογραφικού ζητήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Θράκης.

Παράλληλα, οι πηγές αναφέρουν ότι, εξέθεσε τις απόψεις του για την πορεία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, σε συνάρτηση με το επίπεδο των τιμών, καθώς και για το κόστος παραγωγής και ενέργειας, που επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ειδική αναφορά έγινε επίσης στον αγροτικό τομέα και τη συμφωνία Μερκοσούρ, αναφέρουν οι πηγές του περιβάλλοντος του πρώην Πρωθυπουργού.

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική, ο πρώην Πρωθυπουργός, τονίζουν οι πηγές, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ακολουθούμενη πολιτική, εστιάζοντας στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Σύμφωνα με το περιβάλλον του κ. Σαμαρά, ο πρώην Πρωθυπουργός διατύπωσε την εκτίμηση ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία και οι μετέπειτα δηλώσεις πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με την πραγματικότητα επί του πεδίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρώην Πρωθυπουργός αναρωτήθηκε «εάν η Κυβέρνηση έχει κατανοήσει ότι με τις συνεχείς αναφορές στη δήθεν “θετική ατζέντα” και με την επίκληση της συνθήκης των Αθηνών περί Φιλίας, “ξεπλένει” ουσιαστικά την Τουρκία στα ματιά της διεθνούς πολιτικής σκηνής και της κοινής γνώμης; Δεν βλέπει την κλιμάκωση των Τουρκικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων, όχι μόνο επί χάρτου, αλλά και επί του πεδίου;», και υπογράμμισε ότι η πάγια ελληνική θέση για την επίλυση της μίας και μόνης διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας από την Τουρκία.

Ο κ. Σαμαράς, όπως αναφέρουν οι πηγές, εξέφρασε ερωτήματα σχετικά με το πλαίσιο της ενεργειακής συνεργασίας και των μηχανισμών επικοινωνίας για την αποφυγή εντάσεων, τονίζοντας ότι η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο προσυνεννόησης.

Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει επιδιώξει τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, δεδομένης της συμμετοχής άλλων χωρών της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ανέφερε, σύμφωνα με το περιβάλλον του, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αυτή θα πρέπει να διεξαχθεί μακριά από κομματικές στοχεύσεις και επικοινωνιακές σκοπιμότητες.