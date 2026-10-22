Προκλητική απάντηση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών είναι πλήρως σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να ακυρωθεί από μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, υποναύαρχος Ακτούρκ, επιμένει στις θέσεις της Άγκυρας περί κυριαρχικών δικαιωμάτων των παράκτιων κρατών, ενώ παράλληλα χαιρέτισε την πρόσφατη έγκριση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026.

Η απάντηση στις τοποθετήσεις της Ελλάδας και της ΕΕ

Αντιδρώντας στις επίσημες τοποθετήσεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ακτούρκ, ισχυρίστηκε ότι η οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κυριαρχικών δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών.

Στην τοποθέτησή του ανέφερε αυτούσια:

«Το Μνημόνιο Κατανόησης για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019 υπογράφηκε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ισότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών. Η οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κυριαρχικών δικαιωμάτων των σχετικών παράκτιων κρατών και η νομική ισχύς του μνημονίου συνεννόησης δεν μπορεί να εξαλειφθεί με μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων. Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας».

Ικανοποίηση στην Άγκυρα για την απόφαση της Λιβυκής Βουλής

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας χαιρετίζει την έγκριση του Μνημονίου Κατανόησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, η οποία έλαβε χώρα στις 20 Οκτωβρίου 2026, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών.

Σχετικά δήλωσε τα εξής:

«Χαιρετίζουμε την έγκριση του Μνημονίου Κατανόησης για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας, το οποίο υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019 και είναι σε ισχύ, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026. Η εν λόγω απόφαση είναι διεθνής Σκεπτικό και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε στη βάση των αρχών της ισότητας και ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η χώρα μας θα συνεχίσει αποφασιστικά τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας».