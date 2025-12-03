Έντονα πολιτικό ύφος και αντιπολιτευτικούς τόνους αναμένεται να έχει η αποψινή παρουσίαση της περιβόητης «Ιθάκης» του βιβλίου που παρουσιάζει επίσημα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο θέατρο Παλλάς στο κέντρο της πρωτεύουσας (19:00). Δεδομένου ότι ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να εμπλακεί και πάλι ενεργά με την πολιτική η εκδήλωση θεωρείται από αρκετούς πιθανό εφαλτήριο για να δημοσιοποιήσεις τις θέσεις και τις προθέσεις του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιχειρήσει να συνδέσει τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του με το πολιτικό γίγνεσθαι που επικρατεί σήμερα, επισημαίνοντας ότι η κυκλοφορία της «Ιθάκης» στέλνει το μήνυμα «πως δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης». Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να σημειώσει ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.

Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται μάλιστα αποφασισμένος να σχολιάσει και την ευρεία δημοσιότητα που πήραν όσα αφηγείται στις σελίδες της «Ιθάκης».