Σειρά επισκέψεων με υψηλό συμβολισμό πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα ακριτικά νησιά Ρω, Στρογγύλη και Καστελλόριζο.

Για πρώτη φορά, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε ταυτόχρονα τις δύο μικρονήσους του συμπλέγματος της Μεγίστης, στέλνοντας σαφές μήνυμα στήριξης των ακριτών και ενίσχυσης της παρουσίας του κράτους.

Συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτρη Χούπη και στελέχη της αυτοδιοίκησης, ο κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε τις νέες στρατιωτικές υποδομές, συνομίλησε με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στο Δημαρχείο Καστελλορίζου προήδρευσε σε σύσκεψη για τα κρίσιμα έργα υποδομής και τη στεγαστική πολιτική της περιοχής.

«Προσελκύουμε μόνιμο πληθυσμό στα ακριτικά νησιά»

Από τα ανατολικότερα σύνορα της Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της πολιτείας να στηρίξει με έργα και κίνητρα την τοπική κοινωνία του συμπλέγματος της Μεγίστης:

«Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης ώστε το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε διευρυμένη σύσκεψη με τοπικούς φορείς στο Δημαρχείο Καστελλορίζου. Στη συζήτηση τεθήκαν επί τάπητος τα αναπτυξιακά έργα στο λιμάνι, οι απαραίτητες υποδομές, η ενεργειακή αναβάθμιση του νησιού, το φλέγον ζήτημα της εξασφάλισης στέγης, καθώς και η θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή δημοσίων λειτουργών (γιατρών, εκπαιδευτικών και σωμάτων ασφαλείας) στα ακριτικά νησιά.

Επιθεώρηση υποδομών στη Ρω και τιμή στην «Κυρά της Ρω»

Κατά την παρουσία του στη νήσο Ρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την κατασκευή του νέου προβλήτα που διευκολύνει την προσέγγιση σκαφών, ενώ ξεναγήθηκε στις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις του επιτηρητικού φυλακίου.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το νέο κεντρικό κτήριο του φυλακίου, τα νεόδμητα μαγειρεία, το εστιατόριο και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες διαμονής του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της θρυλικής Δέσποινας Αχλαδιώτη (Κυρά της Ρω) και ξεναγήθηκε στο σπίτι της, το οποίο έχει διαμορφωθεί πλέον σε ιστορικό μουσείο.

Στα φυλάκια της Στρογγύλης και στην ΤΠΚ «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ»

Η πρωθυπουργική περιοδεία περιελάμβανε επίσης επίσκεψη στα στρατιωτικά φυλάκια της Στρογγύλης, όπου ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της πολιτείας για την αποστολή που επιτελούν στα ακριτικά φυλάκια.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στο Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο, όπου ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη και το πλήρωμα για τις περιπολίες στην περιοχή.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, καθώς και οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης.