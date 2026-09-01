Επίσκεψη στο πλήρως ανακαινισμένο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη» πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Το σχολείο αποτελεί μονάδα-ορόσημο, καθώς πρόκειται για το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1937.

Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του οποίου έχουν ανασκευαστεί 238 σχολικές μονάδες, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην Ειδική Αγωγή, τονίζοντας ότι το 25% των φετινών μόνιμων διορισμών αφορά εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και οι νέες παρεμβάσεις

Στις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το σχολείο της Καισαριανής συγκαταλέγεται στα 238 σχολικά συγκροτήματα που έχουν ανασκευαστεί πλήρως σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η συνολική χορηγία για το πρόγραμμα αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας, χαρακτηρίζοντάς το ως μια κομβική δράση κοινωνικής ευθύνης που στηρίζει την κυβερνητική πρωτοβουλία για σύγχρονα, ασφαλή και προσβάσιμα σχολεία.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις τράπεζες που χρηματοδοτούν την προσπάθεια.

Ανακοίνωσε επιπλέον ότι ο προγραμματισμένος κύκλος παρεμβάσεων θα συνεχιστεί τα επόμενα καλοκαίρια και θα συμπεριλαμβάνει πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, σημειώνοντας ότι η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

1.430 μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Αγωγής, παραδεχόμενος ότι στο παρελθόν είχε παραμεληθεί και υπογραμμίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλεται για την κάλυψη του χαμένου εδάφους.

Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, ένας στους τέσσερις μόνιμους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν φέτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορά δασκάλους και καθηγητές Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι ανέρχονται σε 1.430 στον αριθμό.

Οι δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που συνόδευε τον Πρωθυπουργό, σημείωσε ότι το υπουργείο έθεσε ως προτεραιότητα τα ειδικά σχολεία, επιλέγοντας στοχευμένα τη συγκεκριμένη ιστορική μονάδα κατά τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής της ευγενικής χορηγίας των τραπεζών.

Η διευθύντρια του σχολείου εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη που υπήρχε για την υλοποίηση της κτηριακής παρέμβασης.

Τέλος, ο εκπρόσωπος των τραπεζών που στηρίζουν το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» εξέφρασε την ικανοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη συνδρομή του στην πολιτεία, με στόχο τη δημιουργία όμορφων και ασφαλών σχολικών χώρων.

Φωτογραφίες από το ανακαινισμένο σχολείο