Στην Αθήνα βρέθηκε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της ιταλικής Γερουσίας, όπου είχε διαδοχικές επαφές με την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι κοινές προτεραιότητες Ιταλίας και Ελλάδας, με έμφαση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στη διευρυμένη Μεσόγειο, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης ενός συμπληρωματικού ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς και οι προκλήσεις που συνδέονται με τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Η ιταλική αποστολή συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, επιβεβαιώνοντας τη σύγκλιση Αθήνας και Ρώμης ως προς την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα Paolo Cuculi παρέθεσε συνάντηση στην Πρεσβευτική Κατοικία με εκπροσώπους μεγάλων ιταλικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις είκοσι σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως για τις ιταλικές εξαγωγές, με τον όγκο του διμερούς εμπορίου να ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με πολιτιστική διάσταση, καθώς τα μέλη της αντιπροσωπείας συμμετείχαν στα εγκαίνια της έκθεσης «Άλφα Βήτα. Τα Ελληνικά Γράμματα στη Δύση», που διοργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Στη διοργάνωση συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, η Ιταλική Πρεσβεία, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, η Biblioteca Nazionale Braidense, η Biblioteca Ambrosiana και η Consulta Universitaria del Greco.

Σε δήλωσή του, ο πρέσβης υπογράμμισε ότι η κοινοβουλευτική διπλωματία αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την εμβάθυνση του διαλόγου σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας τον κεντρικό ρόλο της Μεσογείου στις παγκόσμιες ισορροπίες και στις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων.