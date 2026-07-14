Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Εύβοια.

Η περιοδεία του θα ξεκινήσει το πρωί στις 09:30 με επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ενώ αμέσως μετά, στις 10:00, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με πολίτες στους Ωρεούς.

Στη συνέχεια, στις 11:00, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στα εγκαίνια του νέου οδικού άξονα Ροβιές-Ήλια, ενός σημαντικού έργου υποδομής για την περιοχή.

Η επίσκεψή του θα ολοκληρωθεί στις 13:30, με επιτόπια αυτοψία στο εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου της Χαλκίδας, όπου και θα ενημερωθεί για την πορεία των κατασκευαστικών εργασιών.