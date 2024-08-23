184 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ (μεταξύ αυτών 10 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής) ζητούν από την Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος να καλέσει την βουλευτή Επικρατείας Αθηνά Λινού «άμεσα και κατα προτεραιότητα», ώστε «να εξηγήσει πειστικά εάν ισχύουν ή όχι οι καταγγελίες εις βάρος της».
«Θεωρούμε αυτονόητο πως σε περίπτωση που οι καταγγελίες είναι αληθείς, δεν αρμόζει σε κανένα Αριστερό, προοδευτικό, δημοκρατικό κόμμα να έχει στους κόλπους του (και να εκπροσωπείται στη Βουλή) τέτοιους εκπροσώπους» τονίζουν στην επιστολή τους.
Νωρίτερα, η Αθηνά Λινού υποστήριξε πως έστειλε 459 σελίδες με οικονομικά στοιχεία του Ινστιτούτου Prolepsis στο γραφείο του Στέφανου Κασσελάκη και αποκάλυψε την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη «με μόνο σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας».
Αναλυτικά το κείμενο και τα ονόματα:
«Αγαπητοί σύντροφοι,
Με μεγάλη μας λύπη και προβληματισμό παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα τις καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για απευθείας αναθέσεις και διασπάθιση δημόσιου χρήματος που αφορούν εταιρείες και ινστιτούτο με άμεση εμπλοκή της σ. βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αθηνάς Λινού.
Με μεγαλύτερο ακόμα προβληματισμό και από τη στιγμή που δεν έχει δοθεί δημόσια πειστική απάντηση για όλα αυτά από την ίδια τη σ. Λινού, παρακολουθούμε την επιτροπή δεοντολογίας να μην έχει ακόμα παρέμβει αυτεπάγγελτα με αποτέλεσμα να πλήττεται τόσο το κύρος όσο και το ηθικό πλεονέκτημα του κόμματός μας.
Κατόπιν των παραπάνω ζητάμε από την επιτροπή δεοντολογίας, ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, να καλέσει την σ. Αθηνά Λινού να εξηγήσει πειστικά εάν ισχύουν ή όχι οι καταγγελίες εις βάρος της.
Θεωρούμε αυτονόητο πως σε περίπτωση που οι καταγγελίες είναι αληθείς, δεν αρμόζει σε κανένα Αριστερό, προοδευτικό, δημοκρατικό κόμμα να έχει στους κόλπους του (κ δη να εκπροσωπείται στη Βουλή) τέτοιους εκπροσώπους και ως εκ τούτου θα πρέπει η επιτροπή δεοντολογίας να εξετάσει άμεσες κυρώσεις τόσο προς το σκέλος της ιδιότητας του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και ως προς αυτό του μέλους της Κ.Ο.
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ:
1.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μέλος ΚΕ
2.ΛΑΚΚΑ ΑΝΝΙΤΑ, μέλος ΚΕ
3.ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ, μέλος ΚΕ
4.ΚΑΙΝΑΝΑ ΠΕΓΚΥ, μέλος ΚΕ
5.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, μέλος ΚΕ
6.ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, μέλος ΚΕ
7.ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, μέλος ΚΕ
8.ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, μέλος ΚΕ
9.ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ, μέλος ΚΕ
10.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, μέλος ΚΕ
11.ΤΣΟΧΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
12.ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΜ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
13.ΣΤΑΜΟΣ ΧΑΡΗΣ, ΟΜ2 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗ
14.ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΟΜ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
15.ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
16.ΜΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΏΛΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ
17.ΤΟΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΕ ΣΕΡΡΩΝ
18.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
19.ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, (ΠΓΝΠ) ΟΜ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΊΑΣ
20.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης)
21.ΕΜΙΝ ΟΤΖΑ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης)
22.ΡΕΣΗΤ ΙΣΜΑΗΛ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης)
23.ΑΡΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης)
24.ΓΚΙΡΚΟΥΔΗ ΕΙΡΉΝΗ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης)
25.ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης)
26.ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
27.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ, ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
28.ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΜ ΑΡΤΑΣ
29.ΒΑΚΑΛΑ ΡΟΔΟΠΗ, ΟΜ ΑΡΤΑΣ
30.ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΟΜ ΑΡΤΑΣ
31.ΤΣΟΓΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΟΜ ΑΡΤΑΣ
32.ΚΑΨΙΜΑΛΗ-ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΝΕ ΗΛΕΙΑΣ
33.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΜ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
34.ΛΥΓΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΟΜ ΜΙΚΡΑΣ
35.ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΝΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
36.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΦΑ, ΟΜ ΜΙΚΡΑΣ
37.ΛΑΒΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΝΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
38.ΚΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΜ ΥΓΕΙΑΣ ΠΓΝΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
39.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ’ ΟΜ ΛΑΡΙΣΑΣ
40.ΣΑΦΡΑΝΤΖΑ ΕΦΗ, ΟΜ ΜΙΚΡΑΣ
41.ΧΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΝΕ ΧΑΝΙΩΝ
42.ΓΡΑΙΓΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ, ΟΜ ΜΙΚΡΑΣ
43.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΤΑΣΟΣ, Δ2 ΛΑΡΙΣΑΣ
44.ΡΕΒΕΝΑΚΗΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ, ΝΕ Α’ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ
45.ΠΕΙΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
46.ΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
47.ΚΛΑΔΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
48.ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
49.ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
50.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
51.ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΏ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
52.ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΗ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
53.ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
54.ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
55.ΚΛΑΔΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
56.ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
57.ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΙΟΡΓΟΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
58.ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
59. ΜΟΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
60.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ-ΜΟΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
61.ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
62.ΣΜΥΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΟΜ ΑΡΤΑΣ
63.ΠΟΝΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΟΜ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
64.ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
65.ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΜ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
66.ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
67.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
68.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
69.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70.ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΒΑΛΑΝΤΟΥΛΑ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
71.ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
72.ΠΡΙΝΙΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
73.NANOU NANOUKO, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74.ΜΙΚΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
75.ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
76.ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
77.ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
78.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
79.ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ, ΝΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
80.ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
81.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
82ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΕ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
83.ΚΑΤΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΜ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
84.ΜΠΕΚΙΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΟΜ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
85.ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΜ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
86.ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΝΕ ΣΕΡΡΩΝ
87.ΤΑΣΟΠΟΥΛΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΜ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
88.ΚΛΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ, ΟΜ ΑΡΤΑΣ
89.ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΟΜ ΑΡΤΑΣ
90.ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΜ ΑΡΤΑΣ
91.ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ
92.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ
93.ΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ
94.ΧΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ
95.ΚΑΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ
96.ΣΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ.
97.ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
98.ΤΖΑΤΖΑΡΑ ΒΑΓΙΑ, ΟΜ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
99.ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΟΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
100.ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ-ΚΟΙΛΙΑ ΤΖΕΝΗ, ΟΜ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ
101.ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΜ ΜΙΚΡΑΣ
102.ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΟΜ ΜΙΚΡΑΣ
103.ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΟΜ ΝΟΣΟΚ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
104.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΟΜ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
105.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΜ ΒΟΡ.ΚΟΖΑΝΗΣ
106.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ, ΟΜ ΜΙΚΡΑΣ
107.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΟΜ ΜΙΚΡΑΣ
108.ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
109.ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣΜΑΡΙΝΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
110.ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
111.ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
112.ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
113.ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
114.ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
115.ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
116.ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
117.ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
118.ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
119.ΠΑΠΑΔΑΚΗ Π. ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
120.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
121.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
122.ΣΤΑΘΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
123.ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
124.ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
125.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
126.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΝΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ
127.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
128.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΜ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
129.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΟΜ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
130.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΟΜ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
131.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΟΜ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
132.ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΟΜ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
133.ΤΣΙΟΜΠΙΚΑ ΒΑΓΓΕΛΙΩ, ΝΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
134.ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΝΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
135.ΤΡΥΦΕΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΟΜ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
136.ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΟΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
137.ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
138.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
139.ΠΟΛΥΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
140.ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
141.ΜΑΝΙΩΛΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
142.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΜ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
143.ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΟΜ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
144.ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΜ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
145.ΓΡΙΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΟΜ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
146.ΒΕΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΟΜ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΙΩΝ
147.ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
148.ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΕ ΧΑΝΙΩΝ
149.ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΟΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
150.ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
151.ΗΛΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
152.ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΜ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
153.ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ, ΟΜ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
154.ΚΙΟΠΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΟΜ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
155.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΟΜ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
156.ΚΑΡΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ,.ΟΜ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
157.ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΟΜ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
158.ΦΟΥΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΜ ΧΑΛΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
159.ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΟΜ ΧΑΛΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
160.ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΟΜ ΧΑΛΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
161.ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΟΜ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
162.ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΟΜ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
163.ΜΑΝΑΤΑΚΗ ΑΝΝΑ, ΟΜ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
164.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΟΜ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
165.ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΟΜ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
166.ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΜ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
167.ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ, ΟΜ ΧΑΛΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
168.ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΟΜ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
169.ΣΕΛΗΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
170.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΜ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
171.ΜΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΟΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
172.ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΟΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
173.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΟΜ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
174.ΜΙΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΟΜ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
175.ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΝΑ, ΟΜ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
176.ΜΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΟΜ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
177.ΧΑΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΜ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
178.ΜΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΜ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
179.ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΟΜ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
180.ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΜ ΚΥΨΕΛΗΣ
181.ΣΙΝΤΟΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΟΜ ΚΥΨΕΛΗΣ
182.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΜ ΚΥΨΕΛΗΣ
183.ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΜ ΚΥΨΕΛΗΣ
184.ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΕ ΧΑΝΙΩΝ»