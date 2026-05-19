Επιστολή απέστειλε σήμερα η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, στον Έλληνα υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Σε αυτή εκφράζει την ανησυχία της για την τροπολογία που επιφέρει αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα σχετικά με την επιτάχυνση διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν βουλευτές, όπως αυτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η τροπολογία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για το νέο Κληρονομικό Δίκαιο, το οποίο εισήχθη σήμερα στη Βουλή προς συζήτηση.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας επισημαίνει ότι οι αλλαγές είναι ευρείες και βιαστικές και ότι η νομοθετική αυτή ρύθμιση «αντιβαίνει στην αρχή ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα.

Ολόκληρη η επιστολή Κοβέσι

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε γνώση της πρόθεσης των ελληνικών αρχών να τροποποιήσουν τον εθνικό Ποινικό Κώδικα με σκοπό την εισαγωγή ειδικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί από μέλη του Κοινοβουλίου. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε για την προβλεπόμενη νομοθετική αλλαγή, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».

Τί προβλέπεται στην τροπολογία

Με τη νέα τροπολογία εισάγονται διαδικασίες «εξπρές» για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, οι οποίες διαχωρίζονται ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης:

Για τα Πλημμελήματα:

Η υπόθεση οδηγείται απευθείας για δίκη στο αρμόδιο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Η δικάσιμος ορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της υπόθεσης.

Αν η δίκη χρειαστεί να διακοπεί, η νέα ημερομηνία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 15 ημέρες.

Αν η δίκη αναβληθεί, η νέα δικάσιμος πρέπει να οριστεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών.

Για τα Κακουργήματα:

Η ανάκριση γίνεται υποχρεωτικά από ειδικό Εφέτη Ανακριτή, παρακάμπτοντας κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της ανάκρισης μειώνονται στο μισό του προβλεπόμενου χρόνου.